Двајца Бугари влегоа во овогодишното рангирање на најистакнатите млади луѓе во светот

Софија, 10 јули 2023 – Д-р инж. Веселина Узунова и Александар Алексиев се меѓу финалните топ 30 на светскиот формат на програмата „Најистакнати млади личности во светот“ (The Outstanding Young Persons in the World – TOYP) за 2023 година на Меѓународната младинска комора – Бугарија (Junior Chamber International Bulgaria – JCI Bulgaria), соопштија од комората.

Во јуни оваа година, двајцата беа наградени во категориите „Наука и/или технолошки развој“ и „Морално лидерство и/или заштита на животната средина“ во националниот круг на програмата, со што се рангираа меѓу десетте најистакнати млади личности на Бугарија за 2023. По признанието кај нас, тие се номинирани за светската рунда на програмата и веќе се меѓу 30-те финалисти од номинирани од над 80 земји.

Оттука натаму ќе се одржат следните две кола од програмата во кои ќе се изберат 20-те најдобри, а потоа и конечните 10 најистакнати млади луѓе во светот.

Секоја година Junior Chamber International одликува по десет поединци од секоја земја, во десет различни категории. „Најистакнатите млади личности на Бугарија“ е програма која има за цел да им даде публицитет и видливост на достигнувањата на младите Бугари на возраст меѓу 18 и 40 години кои постигнале исклучителни достигнувања или се истакнуваат во десет избрани области од јавниот живот.

Д-р инж. Веселина Узунова е дел од младата и амбициозна генерација истражувачи во Бугарија. Активно работи на полето на туморски нанотераностици, биоматеријали за потребите на ткивното инженерство и регенеративната медицина и невродегенеративните болести.

Како актер и/или продуцент, Александар Алексиев придонесува во создавањето на водечките бугарски филмови и серии во изминатите неколку години. Тој е партнер во компанија која ја поддржува бугарската кинематографија со продукција и дистрибуција на кратки и играни филмови. Надвор од неговите професионални активности, Александар активно ги поддржува активностите на граѓанските организации.

