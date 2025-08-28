  • четврток, 28 август 2025
Логирај Се

Голем ММА спектакл во Скопје

  • Скопје ќе биде домаќин на голем спортски спектакл во мешани боречки вештини ММА во спортскиот центар „Јане Сандански“. Генерален покровител на настанот е Министерството за спорт, додека технички организатор е ARMMADA, една од водечките ММА организации во Европа.
Голем ММА спектакл во Скопје

Скопје, 28 август 2025 (МИА) - Скопје ќе биде домаќин на голем спортски спектакл во мешани боречки вештини ММА во спортскиот центар „Јане Сандански“. Генерален покровител на настанот е Министерството за спорт, додека технички организатор е ARMMADA, една од водечките ММА организации во Европа.

На настанот кој ќе се одржи на 14 септември, како што информираат организаторите, ќе настапат неколку македонски борци кои ќе покажат дека Македонија има силна ММА сцена и потенцијал во овој екстремен спорт.

Во професионалните борби ќе се натпреваруваат Андреј Стојановски -61 кг. против Василије Тичан од Молдавија, Коста Георгиевски -93 кг. ќе дебитира против искусниот Раде Новаковиќ од Србија и Никола Димоски -73 кг. против Лукиан Вилцу од Романија, додека во семипрофесионалните борби ќе настапат Даниела Алексовска 52 кг. против Флоцеа Лаида од Молдавија и Марко Трајановски -84 кг. против искусниот Петар Кликовац од Црна Гора, сите познати шампиони и спортисти со силна поддршка од домашните клубови.

На настанот ќе учествуваат и познати борци од Србија, како Никола Градинаци и Огнен Мицивиќ.

Картите за настанот се достапни по симболична цена на ticketx.com.mk, а преносот во живо ќе биде овозможен преку Arena Fight TV. Организаторите ги повикуваат сите да ги поддржат домашните борци и да уживаат во еден возбудлив и напнат ММА спектакл во Скопје. бк/

Тагови

мма натпревар скопје

Можно е и ова да ти се допаѓа

Медведев парично казнет за инцидентот на УС Опен

Медведев парично казнет за инцидентот на УС Опен

Нори противник на Ѓоковиќ во третото коло на УС Опен

Нори противник на Ѓоковиќ во третото коло на УС Опен

Евробаскет – Фаворитите убедливи на стартот

Евробаскет – Фаворитите убедливи на стартот

Шкендија вечерва му гостува на Лудогорец во реванш плејофот во Лига Европа

Шкендија вечерва му гостува на Лудогорец во реванш плејофот во Лига Европа

Четвртолигашот Гримсби Таун испиша историјата со елиминацијата на Манчестер јунајтед во англискиот Лига Куп

Четвртолигашот Гримсби Таун испиша историјата со елиминацијата на Манчестер јунајтед во англискиот Лига Куп

Жрепката за Лигата на шампиони денеска во Монако

Жрепката за Лигата на шампиони денеска во Монако

Форца победнички стартуваше во квалификациите во Лигата на шампиони во футсал

Форца победнички стартуваше во квалификациите во Лигата на шампиони во футсал

Дибала ќе преговара со Рома за нов договор

Дибала ќе преговара со Рома за нов договор

Избор на уредникот

Мицкоски: Сериозно се подготвуваме за локалните избори, опозицијата ќе мора да се реструктуира

Мицкоски: Сериозно се подготвуваме за локалните избори, опозицијата ќе мора да се реструктуира

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција