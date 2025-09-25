  • четврток, 25 септември 2025
Логирај Се

(ВО ЖИВО) Изјава на претседателот на СДСМ Филипче

  • Изјава на претседателот на СДСМ Венко Филипче. 
(ВО ЖИВО) Изјава на претседателот на СДСМ Филипче

Струмица, 25 септември 2025 (МИА) - Изјава на претседателот на СДСМ Венко Филипче. 

ФОТО: Архива 

Тагови

филипче струмица видео

Можно е и ова да ти се допаѓа

Манастирот „Свети Георгиј Победоносец“ во село Рајчица ги кани верниците на одбележувањето на втората манастирска слава

Манастирот „Свети Георгиј Победоносец“ во село Рајчица ги кани верниците на одбележувањето на втората манастирска слава

Движењето „Ниту една повеќе“ одржа протест пред Собрание

Движењето „Ниту една повеќе“ одржа протест пред Собрание

Ристески: Околу 100 млади луѓе од Штип ќе започнат сопствен бизнис

Ристески: Околу 100 млади луѓе од Штип ќе започнат сопствен бизнис

Мицкоски за изјавата на Ахмети: Да не дозволиме политичари што припаѓаат на минатото да привлекуваат внимание

Мицкоски за изјавата на Ахмети: Да не дозволиме политичари што припаѓаат на минатото да привлекуваат внимание

Мицкоски: После локалните избори ќе предложиме резолуција која ќе ги штити македонските национални интереси

Мицкоски: После локалните избори ќе предложиме резолуција која ќе ги штити македонските национални интереси

(ВО ЖИВО) Изјава на премиерот Мицкоски и министерот за култура Љутков

(ВО ЖИВО) Изјава на премиерот Мицкоски и министерот за култура Љутков

Костадиновски oд Меѓународна научна конференција во Штип: Судот воведува интерпретативни одлуки

Костадиновски oд Меѓународна научна конференција во Штип: Судот воведува интерпретативни одлуки

Едукативно-креативна археолошка работилница со глина за велешките основци

Едукативно-креативна археолошка работилница со глина за велешките основци

Избор на уредникот

Сиљановска - Давкова во ОН: Сакаме да се интегрираме во ЕУ, но без дополнителни услови и со зачувано национално достоинство (видео)

Сиљановска - Давкова во ОН: Сакаме да се интегрираме во ЕУ, но без дополнителни услови и со зачувано...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција