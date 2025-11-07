  • петок, 07 ноември 2025
Владата ќе именува повереници во општините каде не беа избрани градоначалници кога официјално ќе бидат завршени изборите, вели Мицкоски

  • Владата ќе именува повереници во оние места каде не беа избрани градоначалници на локалните избори, но, откако Државната изборна комисија официјално ќе ги заврши изборите и ќе достави информација до неа. За персонални имиња, како што рече премиерот Христијан Мицкоски, се уште не се водени разговори со коалициските партнери.
Скопје, 7 ноември 2025 (МИА) - Владата ќе именува повереници во оние места каде не беа избрани градоначалници на локалните избори, но, откако Државната изборна комисија официјално ќе ги заврши изборите и ќе достави информација до неа. За персонални имиња, како што рече премиерот Христијан Мицкоски, се уште не се водени разговори со коалициските партнери.

-Прво треба ДИК официјално да ги заврши изборите, па да ја информира Владата. Тоа очекувам дека ќе се случи следната недела. И потоа, Владата има рок од 15 дена да постапува по тоа, а потоа ДИК да го информира Собранието за да тоа во рок од 60 дена одржи нови избори во тие општини во коишто беа неуспешни. Тогаш веќе нема услов цензус, оној цензус за излезеност, рече Мицкоски при увидот на градежни работи поврзани со проектот градски воз.

Така што, како што истакна, очекува во текот на следната недела кога ќе го добијат известувањето, да седнат со коалициските  партнери, да ги предложат имињата коишто ќе бидат повереници во тие општини во коишто не успеаја изборите.

Повторени избори за градоначалници ќе има во општините Гостивар, Маврово и Ростуша, Центар Жупа и во Врапчиште, бидејќи не беше исполнет услот за излезност од една третина од вкупниот број на избирачи запишани во изводот на Избирачкиот список. сст/вг/

