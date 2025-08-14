  • петок, 15 август 2025
Логирај Се

Велковски: Нема место за страв, пари за пензии има и ќе има и во иднина

  • Одговарајќи на прашања околу иселувањето на младите, тој посочи дека економскиот дел е важен сегмент што најмногу влијае врз едно семејство за да не се иселува. Притоа, подвлече дека економски мерки се преземаат, намалување на инфлација, отворање нови работни места особено во приватниот сектор со поголеми плати и сет други мерки во здравство, образование, детски градинки. 
Велковски: Нема место за страв, пари за пензии има и ќе има и во иднина

Скопје, 14 август 2025 (МИА) - Нема место за страв, пари за пензии има и ќе има и во иднина и тоа зголемени. Ова го изјави вечерва Ѓоко Велковски, заменик министер за социјална политика, демографија и млади.

Одговарајќи на прашања околу иселувањето на младите, Велковски, во гостување на телевизија „Канал 5“ рече дека економскиот дел е важен сегмент што најмногу влијае врз едно семејство за да не се иселува. Притоа, подвлече дека економски мерки се преземаат, намалување на инфлација, отворање нови работни места особено во приватниот сектор со поголеми плати и сет други мерки во здравство, образование, детски градинки. 

- Преземаме сет мерки за мотив да останат младите и да не се иселат. Веќе има резултати. Имаме стратегија во оваа смисла и за зголемување на наталитетот, рече меѓу другото, Велковски.

Во однос на питачењето, особено од страна на деца, Велковски рече имало план и конкретни чекори, за да се реши проблемот и ќе се работи и со семејствата и со децата.

Велковски истакна дека се решавал и проблемот и со недостаток на вработени во детските градинки. Упатувајќи критики за претходното работење, тој нагласи дека сега системски се постапува и со надминување на проблемот со листи за чекање при запишување деца во градинки. Се осврна и на инвестициите во изградба на нови градинки и простори за деца. 

Околу жалбите за работата во одделни центри за социјални работи, тој одговори дека биле констатирани недостатоци во минатото, а инспекциите биле засилени на терен, со цел брзо и ефикасно решавање на проблемите. Во изминатите години, тој рече дека имало затајувања на системот, па посочи оти за една година имало придвижување. бд/аа/

Фото: Принтскрин / телевизија „Канал 5“

Тагови

Ѓоко Велковски пензии инфлација

Можно е и ова да ти се допаѓа

Приведени две лица во Куманово и Тетово за предизвикување на пожар

Приведени две лица во Куманово и Тетово за предизвикување на пожар

Најдовски: Разрешувањето на Лозановска е законски, по утврдени низа нерегуларности 

Најдовски: Разрешувањето на Лозановска е законски, по утврдени низа нерегуларности 

Пожарот во ловиштето „Јасен“ сè уште активен, одбраната на објектите на претпријатието продолжува и во текот на ноќта

Пожарот во ловиштето „Јасен“ сè уште активен, одбраната на објектите на претпријатието продолжува и во текот на ноќта

ЦУК: Од вкупно 27 пожари на отворен простор, активни се шест

ЦУК: Од вкупно 27 пожари на отворен простор, активни се шест

ВРЕДИ: ДУИ е политичкиот промотор на „српскиот свет“ во Македонија

ВРЕДИ: ДУИ е политичкиот промотор на „српскиот свет“ во Македонија

Регионалниот пат Р1106 Македонски Брод - Скопје затворен за секаков вид возила поради пожар во Јасен

Регионалниот пат Р1106 Македонски Брод - Скопје затворен за секаков вид возила поради пожар во Јасен

МВР: Поднесена пријава за лицето кое влечеше куче со возило

МВР: Поднесена пријава за лицето кое влечеше куче со возило

Претседателот на МД „Илинден“ во посета на Бигорски манастир

Претседателот на МД „Илинден“ во посета на Бигорски манастир

Избор на уредникот

Судбината на Дончо Ацев Симоноски, таткото на херојот Мирче Ацев: Се што е машко во фамилијата загинало во турско и во НОВ, а тој молел за пензија

Судбината на Дончо Ацев Симоноски, таткото на херојот Мирче Ацев: Се што е машко во фамилијата загин...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција