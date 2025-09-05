Energy Delivery Solutions Инфо Поинт

  • петок, 05 септември 2025
  • Просечната цена на струјата на HUPX берзата за петок 05.09.2025 изнесува 110,76 евра за мегават час, на МЕМО 88,22 евра за мегават час
Согласно податоците за движењето на цените на берзата HUPX во Унгарија за 05 септември просечната часовна цена на еден мегават час електрична енергија (baseload) изнесува 110,76 евра/mwh, додека на Македонската берза за електрична енергија цената е 88,22 евра/mwh Цената на електричната енергија во текот на дневните часови (9:00 – 15:00) (Power solar peak) на HUPX постигна ниво од 90,76 евра за мегават час, а на MEMO 22,23 евра. Цената на природниот гас пак на унгарската берза CEEGEX изнесува 34,11 евра, додека цена според индексот на холандската берза, TTF Dutch е 32,47 евра. Информациите за движењето на цената на електрична енергија и на природниот гас може да помогнат во попрецизно планирање на буџетите за потрошувачката електрична енергија, да се заштеди на сметките за струја, како и компаниите да носат информирани деловни одлуки со кои што ќе ги намалат своите трошоци и поуспешно ќе ги реализираат своите бизнис планови.

 


____________________________________________ MИА - ОТС Комерцијални соопштенија Напомена: Оригинален текст. За содржината е одговорен нарачателот.

Тагови

ЕДС

