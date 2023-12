Џонсон ги призна направените грешки и се извини на жртвите од Ковид

Лондон, 6 декември 2023 (МИА) - Поранешниот британски премиер Борис Џонсон рече дека презема лична одговорност за грешките направени во справувањето со пандемијата и им се извини на жртвите во истрагата за Ковид-19 во Обединетото Кралство.

Џонсон рече дека неговата влада „несомнено“ требало да ги направи работите поинаку, но инсистираше на тоа дека го постигнала „најдоброто ниво“ во „многу тешки“ околности.

-Можам ли само да кажам колку ми е мило што сум во оваа истрага и колку ми е жал за болката и загубата и страдањето на жртвите од Ковид, рече Џонсон.

Тој додаде дека неговата влада направила грешки, велејќи: „Толку многу луѓе страдаа, толку многу луѓе ги загубија животите“.

-Неизбежно, во текот на обидот да се справиме со многу, многу тешка пандемија во која моравме да ги балансираме ужасните штети од двете страни на одлуката, можеби сме направиле грешки. Преземам лична одговорност за сите одлуки што ги донесовме, рече Џонсон.

Меѓу одлуките за кои тој ја презема одговорноста се брзината на одговорот на владата на пандемијата во 2020 година, одлуките за карантин, експлозијата на вирусот во секторот за резиденцијална нега, шемата Eat Out to Help Out... мс/

фото: МИА архива