  • петок, 08 август 2025
Логирај Се

Чизкејк со диња

Чизкејк со диња

Освежителен десерт во форма на чизкејк од диња ќе ги воодушеви сите љубители на ова летно овошје. 

 

Состојки:

За основата:

  • 160 грама мелени бисквити
  • 3 лажици долготрајно млеко
  • 60 грама растопен путер

 

За кремот:

  • 1 мелен желатин
  • 350 грама слатка павлака
  • 170 грама шеќер во прав
  • 300 грама крем сирење
  • 350 грама диња

 

Подготовка:


Навлажнете ги бисквитите со млеко и добро измешајте. Додадете го растопениот путер, добро измешајте, рамномерно распоредете во калап за торта (Ø 18-22 см) и притиснете за да добиете основа. Ставете во фрижидер 20 минути за да се збие основата. Прелијте го мелениот желатин со 5 лажици вода и оставете да набабри. Додадете шеќер во прав во ладната павлака и мешајте со електричен миксер. Додадете го крем сирењето и мешајте додека не добиете униформна павлака. Додека мешате додадете го растворениот желатин. Измешајте ја исечената диња (коцки) во павлаката и прелијте ја врз основата. 

Оставете да се лади најмалку два часа.

 

Совет:
Можете да ја направите тортата и со друго овошје или компот од овошје.

 

Фото: Фрипик

Тагови

Чизкејк со диња

Можно е и ова да ти се допаѓа

САД ѝ врати украдена бронзена статуа што го претставува Марко Аврелиј на Турција

САД ѝ врати украдена бронзена статуа што го претставува Марко Аврелиј на Турција

„Упорност“ го зеде 43. примерок од карпа откако слета на Марс

„Упорност“ го зеде 43. примерок од карпа откако слета на Марс

Крцкава пита со смокви

Крцкава пита со смокви

„Супермен“ ѝ се приклучи на борбата против нелегални имигранти во САД

„Супермен“ ѝ се приклучи на борбата против нелегални имигранти во САД

Кристина Еплгејт згрижена в болница

Кристина Еплгејт згрижена в болница

Јапонска филозофија: Совети против мрзеливоста

Јапонска филозофија: Совети против мрзеливоста

Карфиол во лиснато тесто

Карфиол во лиснато тесто

Тетоважите на „ледената“ древна принцеза-воин говорат за уметноста на Сибирците од пред 2.500 години

Тетоважите на „ледената“ древна принцеза-воин говорат за уметноста на Сибирците од пред 2.500 години

Избор на уредникот

Орбан: Моќни групи во Брисел се заинтересирани за продолжување на војната

Орбан: Моќни групи во Брисел се заинтересирани за продолжување на војната

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција