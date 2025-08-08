Чизкејк со диња
Освежителен десерт во форма на чизкејк од диња ќе ги воодушеви сите љубители на ова летно овошје.
Состојки:
За основата:
- 160 грама мелени бисквити
- 3 лажици долготрајно млеко
- 60 грама растопен путер
За кремот:
- 1 мелен желатин
- 350 грама слатка павлака
- 170 грама шеќер во прав
- 300 грама крем сирење
- 350 грама диња
Подготовка:
Навлажнете ги бисквитите со млеко и добро измешајте. Додадете го растопениот путер, добро измешајте, рамномерно распоредете во калап за торта (Ø 18-22 см) и притиснете за да добиете основа. Ставете во фрижидер 20 минути за да се збие основата. Прелијте го мелениот желатин со 5 лажици вода и оставете да набабри. Додадете шеќер во прав во ладната павлака и мешајте со електричен миксер. Додадете го крем сирењето и мешајте додека не добиете униформна павлака. Додека мешате додадете го растворениот желатин. Измешајте ја исечената диња (коцки) во павлаката и прелијте ја врз основата.
Оставете да се лади најмалку два часа.
Совет:
Можете да ја направите тортата и со друго овошје или компот од овошје.
