Чизкејк со диња

Освежителен десерт во форма на чизкејк од диња ќе ги воодушеви сите љубители на ова летно овошје.

Состојки:

За основата:

160 грама мелени бисквити

3 лажици долготрајно млеко

60 грама растопен путер

За кремот:

1 мелен желатин

350 грама слатка павлака

170 грама шеќер во прав

300 грама крем сирење

350 грама диња

Подготовка:



Навлажнете ги бисквитите со млеко и добро измешајте. Додадете го растопениот путер, добро измешајте, рамномерно распоредете во калап за торта (Ø 18-22 см) и притиснете за да добиете основа. Ставете во фрижидер 20 минути за да се збие основата. Прелијте го мелениот желатин со 5 лажици вода и оставете да набабри. Додадете шеќер во прав во ладната павлака и мешајте со електричен миксер. Додадете го крем сирењето и мешајте додека не добиете униформна павлака. Додека мешате додадете го растворениот желатин. Измешајте ја исечената диња (коцки) во павлаката и прелијте ја врз основата.

Оставете да се лади најмалку два часа.

Совет:

Можете да ја направите тортата и со друго овошје или компот од овошје.

Фото: Фрипик