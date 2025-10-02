  • четврток, 02 октомври 2025
Логирај Се

ПИОМ: Дела од мисијата „Цвеќето на мирот“ на светски познатиот Живко Поповски – Цветин отстапени на Фондот

  • По повод 40 години творење и 81 година живот, како и Денот на возрасните лица, 1 Октомври, истакнатиот уметник сликар и хуманист, Живко Поповски – Цветин на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија му отстапи на користење 15 свои дела - слики без надомест.
ПИОМ: Дела од мисијата „Цвеќето на мирот“ на светски познатиот Живко Поповски – Цветин отстапени на Фондот

Скопје, 2 октомври 2025 (МИА) - По повод 40 години творење и 81 година живот, како и Денот на возрасните лица, 1 Октомври, истакнатиот уметник сликар и хуманист, Живко Поповски – Цветин на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија му отстапи на користење 15 свои дела - слики без надомест.

Договорот за отстапување на сликите, како што информираат од Фондот за ПИОМ, го потпишаа директорот на Фондот, Никола Мемов и сликарот Поповски.

На потпишувањето на договорот директорот на Фондот Мемов рече дека му преставува особена чест што делата на овој наш и светски уметник ќе ги красат нивните простории.

-Ние треба да се гордееме што во Македонија имаме уметник кој со својата благородна мисија, „Цвеќето на мирот“, го збогатува културното наследство на нашата земја и придонесува нејзиното име да се споменува, преку неговите дела насекаде во светот. Уште поголема е гордоста да ги имаме неговите дела кај нас во Фондот, кога се знае дека Живко Поповски - Цветин бил и кандидат за Нобеловата награда за мир и со својата мисија и работа ги поттикнува благородните чувства кај луѓето и покажува дека односите во светот треба да се темелат на мир, соработка и взаемно почитување, рече Мемов. сст/са/

Фото Фонд за пензиско и инвалидското осигурување на Македонија

 

Тагови

пиом слики цветин

Можно е и ова да ти се допаѓа

Ѓорѓиевска: Куманово продолжува да се развива во уреден и функционален град

Ѓорѓиевска: Куманово продолжува да се развива во уреден и функционален град

Костова: Бројот на работници во индустријата намален за 2,6% - лоши политики на Мицкоски и ДПМ

Костова: Бројот на работници во индустријата намален за 2,6% - лоши политики на Мицкоски и ДПМ

Костадинов: Стипендии за учениците и поддршка за млади спортисти од Чешиново-Облешево

Костадинов: Стипендии за учениците и поддршка за млади спортисти од Чешиново-Облешево

Во Кавадарци средба на кандидатите за градоначалници и носители на советнички листи за проблеми на лица со попреченост 

Во Кавадарци средба на кандидатите за градоначалници и носители на советнички листи за проблеми на лица со попреченост 

Финскиот министер Странд: Се надевам нема да гледаме билатерални прашања коишто ќе го попречат процесот на проширување во иднина

Финскиот министер Странд: Се надевам нема да гледаме билатерални прашања коишто ќе го попречат процесот на проширување во иднина

Филипче од Куманово: Со СДСМ и Костовски пазарот ќе се реконструира, нема да се продава

Филипче од Куманово: Со СДСМ и Костовски пазарот ќе се реконструира, нема да се продава

Минчев: Реформите не се затворен процес, тука сме заедно со граѓаните

Минчев: Реформите не се затворен процес, тука сме заедно со граѓаните

Ѓорѓиевски: Во Гази Баба ќе ја изградиме клучката во Хиподром, трета лента на булеварот „Александар Македонски” и уште многу други проекти

Ѓорѓиевски: Во Гази Баба ќе ја изградиме клучката во Хиподром, трета лента на булеварот „Александар Македонски” и уште многу други проекти

Избор на уредникот

Муртезани: Кај премиерот и Владата постои сериозна одлучност за надминување на спорот со Софија по изборите

Муртезани: Кај премиерот и Владата постои сериозна одлучност за надминување на спорот со Софија по и...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција