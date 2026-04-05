  • недела, 05 април 2026
Логирај Се

Филипче: Мерките се задоцнети и недоволни, сè е поскапено

  • Претседателот на СДСМ, Венко Филипче оцени дека мерките на Владата се задоцнети, недоволни и нема да имаат апсолутно никаков ефект, бидејќи спиралата на покачување на цените веќе започнала.
Филипче: Мерките се задоцнети и недоволни, сè е поскапено

Скопје, 5 април 2026 (МИА) - Претседателот на СДСМ, Венко Филипче оцени дека мерките на Владата се задоцнети, недоволни и нема да имаат апсолутно никаков ефект, бидејќи спиралата на покачување на цените веќе започнала.

-Мерките се задоцнети,  недоволни и нема да имаат апсолутно никаков ефект, поради тоа што спиралата на покачување на цените, веќе започна. Кога ние предупредувавме, дека треба да се воведат навремено, како што тоа го направија многу земји во регионот, власта беше без слух, едноставно не нѐ послуша и затоа е оваа ситуација, рече Филипче во одговор на новинарско прашање за време на денешната посета на село Криволак.

Кризата, според него, ќе станува се потешка, а граѓаните се повеќе ќе ја чувствуваат на својот грбот.

-За жал, власта е тотално неодговорна и заинтересирана само за себе и своите бизниси, додаде Филипче. дма/сст/

Фото: СДСМ

Линк до видео: https://www.youtube.com/watch?v=OtQuB9xlxgs

Тагови

Филипче мерки Влада

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција