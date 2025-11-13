Тортиљи со зеленчук и сардини

Доколку барате лесен, здрав и вкусен оброк што се подготвува за само неколку минути — овој рецепт е вистинскиот избор за вас! Тортиљите со зеленчук и сардини се совршена комбинација на свежина и хранливост, идеални за ручек на работа или брза вечера дома.



Состојки:

4 средни пченични тортиљи

1 зрел, мек авокадо

2 лажици кисела павлака

1 чешне лук

сок од ½ лимон

сол по вкус

1 лажица маслиново масло

1 свежа краставица

1 црвена пиперка

магдонос

неколку листови зелена салата

1 конзерва сардини во маслиново масло (околу 100 g)



Подготовка:

Пригответе намаз од авокадо, излупете го авокадото и ставете го во сад. Додадете го исцедениот сок од лимон, изгмечениот лук, маслиновото масло и малку сол. Измешајте добро со вилушка или со рачен блендер сè додека не добиете кремаст намаз, потот додадете ја киселата павлака и измешајте.

Исечете ја краставицата на тенки кругови, пиперката на тенки ленти, а зелената салата на ситни ливчиња или резанци.

Пред сервирање, кратко загрејте ги тортиљите на сува тава — така ќе станат помеки и полесни за виткање. На секоја тортиља нанесете слој од намазот со авокадо, наредете го свежиот зеленчук и одозгора додајте неколку парчиња сардини и неколку ливчиња магдонос. Завиткајте ја тортиљата во форма на ролна (wrap) и послужете ја веднаш.

Фото: Фрипик





