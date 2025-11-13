Тортиљи со зеленчук и сардини
Доколку барате лесен, здрав и вкусен оброк што се подготвува за само неколку минути — овој рецепт е вистинскиот избор за вас! Тортиљите со зеленчук и сардини се совршена комбинација на свежина и хранливост, идеални за ручек на работа или брза вечера дома.
Состојки:
- 4 средни пченични тортиљи
- 1 зрел, мек авокадо
- 2 лажици кисела павлака
- 1 чешне лук
- сок од ½ лимон
- сол по вкус
- 1 лажица маслиново масло
- 1 свежа краставица
- 1 црвена пиперка
- магдонос
- неколку листови зелена салата
- 1 конзерва сардини во маслиново масло (околу 100 g)
Подготовка:
Пригответе намаз од авокадо, излупете го авокадото и ставете го во сад. Додадете го исцедениот сок од лимон, изгмечениот лук, маслиновото масло и малку сол. Измешајте добро со вилушка или со рачен блендер сè додека не добиете кремаст намаз, потот додадете ја киселата павлака и измешајте.
Исечете ја краставицата на тенки кругови, пиперката на тенки ленти, а зелената салата на ситни ливчиња или резанци.
Пред сервирање, кратко загрејте ги тортиљите на сува тава — така ќе станат помеки и полесни за виткање. На секоја тортиља нанесете слој од намазот со авокадо, наредете го свежиот зеленчук и одозгора додајте неколку парчиња сардини и неколку ливчиња магдонос. Завиткајте ја тортиљата во форма на ролна (wrap) и послужете ја веднаш.
Фото: Фрипик