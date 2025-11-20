  • четврток, 20 ноември 2025
Логирај Се

Сарма

Сарма

Сармата е едно од најомилените традиционални јадења на Балканот, познато по богатиот вкус и мирис кој го исполнува домот. Подготвена со кисела зелка и сочен фил од месо и ориз, таа е совршено јадење за семејни трпези и празнични пригоди.

Состојки:

  • 1 главица кисела зелка
  • 400 грама мелено месо
  • 1 главица кромид
  • 150 грама ориз
  • сув зачин, црвена пипер, бибер
  • Сол по вкус
  • Топла вода по потреба 

Подготовка:
Листовите од зелката добро измијте ги под млака вода. Оризот добро измијте го сè додека водата не стане бистра.

Во сад ставете го ситно исечканиот кромид и пропржете го на малку масло, кога кромидот ќе омекне, додадете го меленото месо, зачинете со сол, бибер, слатка и лута црвена пипер и добро измешајте. Додадете го оризот и измешајте се заедно. Правете ги сармите така што ќе ставите малку од смесата на работ од листот зелка, па свиткајте и убаво подвиткајте ги страничните краеви за да не се одвиткаат при варењето. Дното на тенџерето обложете го со остатокот од зелката исечен на ситно, па почнете да ги редите сармите. Оставете мал простор меѓу нив, бидејќи ќе нараснат додека се варат. Кога сè ќе наредите, прелијте со врела вода, зачинете по вкус со црвена пипер и сол и варете под капак околу 40-60 минути на умерена температура.

 

 

Фото: Фрипик

Тагови

Сарма

Можно е и ова да ти се допаѓа

Автопортрет на Фрида Кало оди на аукција за 40 - 60 милиони долари

Автопортрет на Фрида Кало оди на аукција за 40 - 60 милиони долари

НАСА објави нови слики од кометата „3-И / Атлас“, којашто е „гостин“ во Сончевиот Систем

НАСА објави нови слики од кометата „3-И / Атлас“, којашто е „гостин“ во Сончевиот Систем

Били Боб Торнтон за бракот со Анџелина Џоли: Во медалјони чувавме по капка крв од другиот

Били Боб Торнтон за бракот со Анџелина Џоли: Во медалјони чувавме по капка крв од другиот

Секојдневното пушење цигари - можна причина за косопаст

Секојдневното пушење цигари - можна причина за косопаст

Домашни карамели – едноставен рецепт за совршено меки и вкусни бонбони

Домашни карамели – едноставен рецепт за совршено меки и вкусни бонбони

Златната тоалет-школка на Кателан продадена за 12 милиони долари

Златната тоалет-школка на Кателан продадена за 12 милиони долари

Околу 3,5 милијарди корисници на „Ватсап“ до скоро биле изложени на опасности

Околу 3,5 милијарди корисници на „Ватсап“ до скоро биле изложени на опасности

Падовите на светските интернет-провајдери не се редок случај

Падовите на светските интернет-провајдери не се редок случај

Избор на уредникот

Министрите Муцунски и Љутков и скопскиот градоначалник Ѓорѓиевски на презентација на „Скопје - Европска престолнина на културата 2028“ во Брисел

Министрите Муцунски и Љутков и скопскиот градоначалник Ѓорѓиевски на презентација на „Скопје - Европ...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција