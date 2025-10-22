Просечната нето плата во август 45 310 денари

  • четврток, 23 октомври 2025
  • Во август годинава просечната месечна исплатена нето-плата изнесувала 45 310 денари, а просечната бруто-плата била 68 180 денари што во однос на истиот месец лани е згоелмување од 10,3 отсто, соопшти Државниот завод за статистика (ДЗС).
Скопје, 22 октомври 2025 (МИА) - Во август годинава просечната месечна исплатена нето-плата изнесувала 45 310 денари, а просечната бруто-плата била 68 180 денари што во однос на истиот месец лани е згоелмување од 10,3 отсто, соопшти Државниот завод за статистика (ДЗС).

Зголемувањето на нето платата се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Дејности на здравствена и социјална заштита за 14.6 %, Образование за 14.5 % и Административни и помошни услужни дејности за 14.1 %, додека зголемувањето на бруто платата на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во секторите: Дејности на здравствена  и социјална заштита за 14.9 %, Образование за 14.8 % и Административни и помошни услужни дејности за 14.4 %.

Зголемување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во однос на јули е забележано во секторите: Уметност, забава и рекреација за 5.2 %, Објекти за сместување и сервисни дејности со храна за 4.7 % и Рударство и вадење на камен за 4.5 %. Зголемување, пак, на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен, во однос на јули е забележано во секторите: Уметност, забава и рекреација за 5.3 %, Објекти за сместување и сервисни дејности со храна за 4.8 % и Рударство и вадење на камен за 4.6 %. мч/са/

