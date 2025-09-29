  • понеделник, 29 септември 2025
Логирај Се

Премиерот Мицкоски во посета на Општина Градско

  • Претседателот на Владата, Христијан Мицкоски денеска ќе изврши увид во градежни активности на улица „8 Септември“ во Општина Градско.
Премиерот Мицкоски во посета на Општина Градско

Скопје, 29 септември 2025 (МИА) - Претседателот на Владата, Христијан Мицкоски денеска ќе изврши увид во градежни активности на улица „8 Септември“ во Општина Градско.

Како што соопшти владината прес-служба, Мицкоски потоа, ќе изврши увид на градежни активности на проширување и доградба на ООУ „Даме Груев“ со нов образовен објект, по што ќе даде изјава за медиуми.

-Вредноста на инвестицијата изнесува 25.458.492 денари и истата е обезбедена преку Владата, се додава во соопштението на владината прес-служба. нд/вг/

Фото: МИА архива

Тагови

Мицкоски Градско посета

Можно е и ова да ти се допаѓа

Локални избори 2025: Почна дваесетдневната изборна кампања пред гласањето на 19 октомври

Локални избори 2025: Почна дваесетдневната изборна кампања пред гласањето на 19 октомври

МИА Најави МКД

МИА Најави МКД

Меџити: Чаир влегува во нова ера на развој

Меџити: Чаир влегува во нова ера на развој

ЈО: Постапки против дилери на марихуана во Велес и во Скопје

ЈО: Постапки против дилери на марихуана во Велес и во Скопје

Кимберли Флечер на „Јас сум жена“: Имате лидерство што ја носи земјата во правилна насока, сега е моментот движењето на мајките да застане заедно со креаторите на политики

Кимберли Флечер на „Јас сум жена“: Имате лидерство што ја носи земјата во правилна насока, сега е моментот движењето на мајките да застане заедно со креаторите на политики

Реакција на Движењето ЗНАМ на СДСМ

Реакција на Движењето ЗНАМ на СДСМ

МЗ го престави Меморијалниот парк во Тетово во спомен на загинатите во модуларната болница

МЗ го престави Меморијалниот парк во Тетово во спомен на загинатите во модуларната болница

ВМРО-ДПМНЕ и Демократската партија на Турците на Македонија со одлука за взаемна поддршка на своите кандидати за градоначалници и самостоен настап во одредени општини

ВМРО-ДПМНЕ и Демократската партија на Турците на Македонија со одлука за взаемна поддршка на своите кандидати за градоначалници и самостоен настап во одредени општини

Избор на уредникот

ВРЕДИ: Али Ахмети е бизнис кум на Мијалков и Вучиќ

ВРЕДИ: Али Ахмети е бизнис кум на Мијалков и Вучиќ

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција