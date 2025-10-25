  • недела, 26 октомври 2025
Почина политичкиот аналитичар Агим Јонуз

  Тој беше активен во политичкиот живот во земјава и беше чест гостин во политичките дебатни емисии на телевизиите.
Почина политичкиот аналитичар Агим Јонуз

Скопје, 25 октомври 2025 (МИА) - На 63-годишна возраст денеска по кратко и тешко боледување почина политичкиот аналитичар и колумнист Агим Јонуз.

Јонуз беше активен учесник во политичкиот живот, беше  советник на поранешниот претседател на Собранието, Љупчо Јордановски, и на поранешниот премиер Владо Бучковски, како и портпарол на владата.

Тој беше активен во политичкиот живот во земјава и беше чест гостин во политичките дебатни емисии на телевизиите.

Погребот на Агим Јонуз ќе се одржи утре (недела 26 октомври 2025 година), на гробиштата во Бутел. нд/

Фото: Фејбук

 

Агим Јонуз почина аналитичар новинар

Отец Бобан за МИА: Света Петка била и останува блескав пример за сите христијани, поучувајќи ги да застанат на правиот пат

Стартува зимскиот ред на летање на аеродромите во Скопје и Охрид

Прилеп домаќин на втората панел-дискусија од кампањата „Магијата е во знаењето“

Променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд

Мицкоски: ВМРО-ДПМНЕ е апсолутен победник на изборите, во втор круг со голема масовност да ја заокружиме бројката од 59 градоначалници

Нацева: Гласот за број 9 е глас за капитални проекти во повеќе области, за подобра иднина на граѓаните во Неготино

Венко Крстевски: Кочани заслужува нов почеток – почеток на обединување, одговорност и заедничка работа

Мицкоски: Со поддршката од граѓаните ќе имаме убедлива победа во Демир Капија, за напредок и реализација на многу проекти

Касами за Кичево упати на соопштението од ВРЕДИ со кое не му се дава поддршка на Дехари

