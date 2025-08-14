  • петок, 15 август 2025
Логирај Се

Поранешниот ирански претседател Рохани ја критикува стратегијата на Техеран за Блискиот Исток

  • „Доколку симпатиите кон муслиманите и регионот завршат со катастрофа за иранскиот народ, тогаш тоа е погрешно и не е правилно“, беше цитиран тој.
Поранешниот ирански претседател Рохани ја критикува стратегијата на Техеран за Блискиот Исток

Техеран, 14 август 2025 (МИА) - Поранешниот ирански претседател Хасан Рохани денеска ја критикуваше стратегијата на неговата влада за Блискиот Исток во коментар објавен од  веб-страница Ентехаб, јави ДПА.

„Доколку симпатиите кон муслиманите и регионот завршат со катастрофа за иранскиот народ, тогаш тоа е погрешно и не е правилно“, беше цитиран тој.

Овој 76-годишен свештеник и политичар, кој ја водеше земјата од 2013 до 2021 година,  се осврна на политичкиот и воениот курс на Исламската Република на Блискиот Исток.

Поранешниот претседател се смета за дел од реформистичкиот кампус и е еден од поумерените гласови во Иран. Неговиот кампус, исто така, се залага за преговори со Западот, а особено со САД, околу спорот околу нуклеарната програма на Иран.

За време на владата на Рохани во Виена во 2015 година беше постигнат нуклеарниот договор, кој имаше за цел да ја ограничи иранската нуклеарна програма, што подоцна, во 2018 година, Трамп унилатерално се повлече од него.

„Политички, мора да направиме чекори напред, а исто така мора да направиме чекори напред и во надворешната политика“, рече свештеникот, се наведува на сајтот Ентехаб, пренесува ДПА.

Рохани објасни дека на другите муслимани во регионот мора да им се помогне. Меѓутоа,  додаде. И тоа мора да има ограничувања. „Мора да мислиме пред сè на сопствениот народ“, беше цитиран политичарот.

Актуелниот ирански претседател, Масуд Пешешкијан, во последните денови повика на преговори со САД.

Иранското раководството со децении им обезбедуваше политичка и воена поддршка на милитантните групи во регионот, вклучително и на Хамас во Појасот Газа, во нивната борба против архинепријателот Израел.

Критиките на стратегијата за надворешна политика од страна на иранските политичари се исклучително ретки. По војната со Израел, умерените поддржувачи на владата повикаа на  дипломатски решенија за да се спречи натамошна ескалација.сд/

фото:МИА архива

Тагови

Иран претседател Рохани критика стратегија Техеран Блиски Исток

Можно е и ова да ти се допаѓа

Вучиќ најавува големи апсења поради немирите

Вучиќ најавува големи апсења поради немирите

Српски медиуми: Полицијата во Белград употреби солзавец за да растера демонстранти

Српски медиуми: Полицијата во Белград употреби солзавец за да растера демонстранти

Додик: Ќе биде распишан референдум за правниот и уставниот статус на Република Српска

Додик: Ќе биде распишан референдум за правниот и уставниот статус на Република Српска

Српскиот патријарх со повик да запрат сите судири во државата

Српскиот патријарх со повик да запрат сите судири во државата

Протести низ Србија, демолирани простории на СНС во Нови Сад, тензии во Белград и други градови во државата

Протести низ Србија, демолирани простории на СНС во Нови Сад, тензии во Белград и други градови во државата

Полската тајна служба спречи саботажа на водоснабдувањето во еден од поголемите градови

Полската тајна служба спречи саботажа на водоснабдувањето во еден од поголемите градови

ОН го повикуваат Израел да ја поништи одлуката за изградба на населба што ќе го подели Западниот Брег

ОН го повикуваат Израел да ја поништи одлуката за изградба на населба што ќе го подели Западниот Брег

Песков: Не е планирана заедничка декларација по средбата Путин-Трамп

Песков: Не е планирана заедничка декларација по средбата Путин-Трамп

Избор на уредникот

Судбината на Дончо Ацев Симоноски, таткото на херојот Мирче Ацев: Се што е машко во фамилијата загинало во турско и во НОВ, а тој молел за пензија

Судбината на Дончо Ацев Симоноски, таткото на херојот Мирче Ацев: Се што е машко во фамилијата загин...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција