Поранешниот ирански претседател Рохани ја критикува стратегијата на Техеран за Блискиот Исток

Техеран, 14 август 2025 (МИА) - Поранешниот ирански претседател Хасан Рохани денеска ја критикуваше стратегијата на неговата влада за Блискиот Исток во коментар објавен од веб-страница Ентехаб, јави ДПА.

„Доколку симпатиите кон муслиманите и регионот завршат со катастрофа за иранскиот народ, тогаш тоа е погрешно и не е правилно“, беше цитиран тој.

Овој 76-годишен свештеник и политичар, кој ја водеше земјата од 2013 до 2021 година, се осврна на политичкиот и воениот курс на Исламската Република на Блискиот Исток.

Поранешниот претседател се смета за дел од реформистичкиот кампус и е еден од поумерените гласови во Иран. Неговиот кампус, исто така, се залага за преговори со Западот, а особено со САД, околу спорот околу нуклеарната програма на Иран.

За време на владата на Рохани во Виена во 2015 година беше постигнат нуклеарниот договор, кој имаше за цел да ја ограничи иранската нуклеарна програма, што подоцна, во 2018 година, Трамп унилатерално се повлече од него.

„Политички, мора да направиме чекори напред, а исто така мора да направиме чекори напред и во надворешната политика“, рече свештеникот, се наведува на сајтот Ентехаб, пренесува ДПА.

Рохани објасни дека на другите муслимани во регионот мора да им се помогне. Меѓутоа, додаде. И тоа мора да има ограничувања. „Мора да мислиме пред сè на сопствениот народ“, беше цитиран политичарот.

Актуелниот ирански претседател, Масуд Пешешкијан, во последните денови повика на преговори со САД.

Иранското раководството со децении им обезбедуваше политичка и воена поддршка на милитантните групи во регионот, вклучително и на Хамас во Појасот Газа, во нивната борба против архинепријателот Израел.

Критиките на стратегијата за надворешна политика од страна на иранските политичари се исклучително ретки. По војната со Израел, умерените поддржувачи на владата повикаа на дипломатски решенија за да се спречи натамошна ескалација.сд/

фото:МИА архива