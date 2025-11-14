Мирисен, сочен и деликатен — овој печен лосос во меден сос е идеален избор за брз, здрав и елегантен оброк. Комбинацијата од мед, лимон и ароматични зачини создава совршен баланс на слатко и кисело, додека лососот останува мек и сочен.



Состојки:

100 грама мед

2 лажици сок од лимон

1 лажичка слатка црвена пипер

4 филети лосос (околу 800 г)

3 лажички мешан зачин

4 лажици маслиново масло

4 чешниња лук (ситно исечкани)

1 лажичка мелен црн пипер

1 лимон (исечен на кришки)

Начин на подготовка:

Во мала чинија измешајте мед, сок од лимон, слатка црвена пипер и мелен црн пипер.

Во подлабок сад поставете ги филетите лосос и посипете ги со зачинал.

Додадете маслиново масло и лук, а потоа прелијте ги филетите со подготвената медена маринада.

Оставете да се маринираат најмалку 15 минути. Загрејте ја рерната на 200°C.

Поставете ги филетите во плех обложен со хартија за печење, декорирајте со кришките лимон и печете 15–20 минути, додека лососот не стане мек и лесно не се раздвојува со вилушка. Може да се послужи со спанаќ и печурки.

