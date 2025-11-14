  • петок, 14 ноември 2025
Печен лосос во меден сос

Мирисен, сочен и деликатен — овој печен лосос во меден сос е идеален избор за брз, здрав и елегантен оброк. Комбинацијата од мед, лимон и ароматични зачини создава совршен баланс на слатко и кисело, додека лососот останува мек и сочен.

 
Состојки:

  • 100 грама мед
  • 2 лажици сок од лимон
  • 1 лажичка слатка црвена пипер
  • 4 филети лосос (околу 800 г)
  • 3 лажички мешан зачин 
  • 4 лажици маслиново масло
  • 4 чешниња лук (ситно исечкани)
  • 1 лажичка мелен црн пипер
  • 1 лимон (исечен на кришки) 

Начин на подготовка:
Во мала чинија измешајте мед, сок од лимон, слатка црвена пипер и мелен црн пипер.
Во подлабок сад поставете ги филетите лосос и посипете ги со зачинал.
Додадете маслиново масло и лук, а потоа прелијте ги филетите со подготвената медена маринада.
Оставете да се маринираат најмалку 15 минути. Загрејте ја рерната на 200°C.
Поставете ги филетите во плех обложен со хартија за печење, декорирајте со кришките лимон и печете 15–20 минути, додека лососот не стане мек и лесно не се раздвојува со вилушка. Може да се послужи со спанаќ и печурки.

 

 

Фото: Фрипик

