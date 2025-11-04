Откриена спомен-биста на Илија Димовски - Гоче во Алејата на великаните на на градските гробишта Бутел

Скопје, 4 ноември 2025 (МИА) - Во алејата на великаните на градските гробишта Бутел во Скопје денеска беше одржана комеморација со откривање на спомен-биста на Илија Димовски - Гоче, командант на Првата македонско-егејска ударна бригада на Народно-ослободителната војска на Македонија.

Со благослов на архиепископот Охридски и Македонски г.г. Стефан, панихида отслужија свештеници на МПЦ-ОА. За животот и делото на Илија Димовски Гоче зборуваше Ицо Најдовски Перин од Мелбурн, Австралија.

Во соопштението од организаторите се вели дека „една благородна иницијатива на Здружението на Сетинци, Попадинци и Крушоради од Лерин во Македонија, Сојузот на здруженијата на Македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија МАКЕДОН, Форумот за човекови права на Македонците од Егејскиот дел на Македонија и Светскиот Македонски Конгрес, со донација на Македонците во Австралија и Канада, заврши со реконструкција на гробното место на легендарниот командант Илија Димовски Гоче“.

- Од запустен и од речиси сите заборавен гроб, со финансиска поддршка на Македонци од Австралија и Канада, вечното почивалиште на Илија Димовски Гоче во алејата на великаните на градските гробишта Бутел добива уредено гробно место со спомен-биста за вечен помен и спомен на еден прекален Македонец, борец од Втората светска војна, се посочува во соопштението.са/