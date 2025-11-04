  • вторник, 04 ноември 2025
Логирај Се

Откриена спомен-биста на Илија Димовски - Гоче во Алејата на великаните на на градските гробишта Бутел

  • Во алејата на великаните на градските гробишта Бутел во Скопје денеска беше одржана комеморација со откривање на спомен-биста на Илија Димовски - Гоче, командант на Првата македонско-егејска ударна бригада на Народно-ослободителната војска на Македонија.
Откриена спомен-биста на Илија Димовски - Гоче во Алејата на великаните на на градските гробишта Бутел

Скопје, 4 ноември 2025 (МИА) - Во алејата на великаните на градските гробишта Бутел во Скопје денеска беше одржана комеморација со откривање на спомен-биста на Илија Димовски - Гоче, командант на Првата македонско-егејска ударна бригада на Народно-ослободителната војска на Македонија.

Со благослов на архиепископот Охридски и Македонски г.г. Стефан, панихида отслужија свештеници на МПЦ-ОА. За животот и делото на Илија Димовски Гоче зборуваше Ицо Најдовски Перин од Мелбурн, Австралија.

Во соопштението од организаторите се вели дека „една благородна иницијатива на Здружението на Сетинци, Попадинци и Крушоради од Лерин во Македонија, Сојузот на здруженијата на Македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија МАКЕДОН, Форумот за човекови права на Македонците од Егејскиот дел на Македонија и Светскиот Македонски Конгрес, со донација на Македонците во Австралија и Канада, заврши со реконструкција на гробното место на легендарниот командант Илија Димовски Гоче“.

- Од запустен и од речиси сите заборавен гроб, со финансиска поддршка на Македонци од Австралија и Канада, вечното почивалиште на Илија Димовски Гоче во алејата на великаните на градските гробишта Бутел добива уредено гробно место со спомен-биста за вечен помен и спомен на еден прекален Македонец, борец од Втората светска војна, се посочува во соопштението.са/

 

 

 

 

 

 

Можно е и ова да ти се допаѓа

Вработените од „Паркови и зеленило“ добиле ветување дека во текот на денот ќе им биде исплатена септемвриската плата

Вработените од „Паркови и зеленило“ добиле ветување дека во текот на денот ќе им биде исплатена септемвриската плата

Извештај на ЕК: Македонските власти продолжија да работат на спроведување на реформите 

Извештај на ЕК: Македонските власти продолжија да работат на спроведување на реформите 

„Политико“: Македонскиот пат кон ЕУ останува попречен од историскиот и јазичниот спор со Бугарија 

„Политико“: Македонскиот пат кон ЕУ останува попречен од историскиот и јазичниот спор со Бугарија 

Манасиевски: СДС е трета партија на политичката сцена во Македонија, дебакл на политиките на Филипче и Заев, Македонија направи вистински избор

Манасиевски: СДС е трета партија на политичката сцена во Македонија, дебакл на политиките на Филипче и Заев, Македонија направи вистински избор

Отворен современ повеќенаменски спортски центар во општина Ѓорче Петров

Отворен современ повеќенаменски спортски центар во општина Ѓорче Петров

Извршена дератизација на градската канализација и депонијата во Делчево

Извршена дератизација на градската канализација и депонијата во Делчево

Во населбата Моклиште кавадаречко се гради водоводна и канализациона мрежа

Во населбата Моклиште кавадаречко се гради водоводна и канализациона мрежа

Судењето на поранешниот директор и неколкумина вработени во Истражниот затвор во Шутка одложено за 12 ноември

Судењето на поранешниот директор и неколкумина вработени во Истражниот затвор во Шутка одложено за 12 ноември

Избор на уредникот

Извештај на ЕК: Македонските власти продолжија да работат на спроведување на реформите 

Извештај на ЕК: Македонските власти продолжија да работат на спроведување на реформите 

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција