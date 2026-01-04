  • недела, 04 јануари 2026
Логирај Се

Нова детска градинка во Сопиште, листите на чекање стануваат минато

  • Нова детска градинка беше отворена денеска во Сопиште. Детската градинка „Сонце“ ќе овозможи згрижување и воспитание на 84 деца од предучилишна возраст и се наоѓа на локација што ќе одговара и на жителите од Долно Соње, Горно Соње, Добри Дол и Ракотинци.
Нова детска градинка во Сопиште, листите на чекање стануваат минато

Скопје, 4 јануари 2026 (МИА) - Нова детска градинка беше отворена денеска во Сопиште. Детската градинка „Сонце“ ќе овозможи згрижување и воспитание на 84 деца од предучилишна возраст и се наоѓа на локација што ќе одговара и на жителите од Долно Соње, Горно Соње, Добри Дол и Ракотинци.

Во неа се предвидуваат јасли за згрижување дечиња од 0 до 2-годишна возраст, како и две хетерогени групи за дечиња од 2 до 4-годишна возраст и група за дечиња од 4 до 6 - годишна возраст.

Објектот е со вкупна нето квадратура од 362 метри квадратни поделена во три занимални, дел за манифестации, административен дел, како и помошно технички дел. Средствата за изградба на оваа детска градинка се обезбедени од Владата преку Министерството за социјална политика, демографија и млади во висина од 21 милион денари, појаснија надлежните.

Премиерот Христијан  Мицкоски рече дека новата градинка во Сопиште е потврда за  грижата за најмладите и најави нови градинки во Скопје.

- Би сакал што повеќе вакви објекти наскоро да бидат готови, работиме во таа насока. Очекувам оваа година уште неколку вакви објекти да отвориме во Скопје, истакна премиерот.

Тој додаде дека како Влада сите овие проекти ќе ги подржуваат и во иднина. - Сето она што претставува интерес на граѓаните, а посебно на најмилите, на најмладите, на дечињата, ќе биде наш врвен приоритет. Во таа насока е изградбата на ваков тип на објекти, нагласи Мицкоски.

Заменик министерот за социјална политика, демографија и млади, Ѓоко Велковски истакна дека Министерството прави максимални напори за детската заштита.

Тој информираше дека во градот Скопје се градат, доградуваат и реконструираат 16 детски градинки - четири во Гази Баба, по три во општините Ѓорче Петров и Карпош, две во Бутел, Кисела Вода и на подрачјето на Аеродром. Во завршна фаза е изградбата на градинка во Петровец, а распишана е постапка за изградба на нова градинка во општина Зелениково.

Со сево ова, како што рече тој, повеќе од 2.100 деца во рамки на скопскиот регион ќе бидат опфатени во делот на детската заштита.

- Листите на чекање ќе станат минато, подвлече Велковски.

Градоначалникот на општина Сопиште, Јане Мицевски рече дека како локална самоуправа продолжуваат да работат и во иднина за напредок на заштита на децата во претшколска возраст, како и во основните училишта. Тој додаде дека во сорабтка со Владата во моментот се реализирале проектите од вториот повик. бд/паг/

Фото и видео: Влада

Тагови

градинка Сопиште деца

Можно е и ова да ти се допаѓа

СДСМ: Големите пријатели, Орбан, Вучиќ, Мицкоски, Мадуро

СДСМ: Големите пријатели, Орбан, Вучиќ, Мицкоски, Мадуро

Велески: За стабилен брак се потребни одговорни и зрели личности

Велески: За стабилен брак се потребни одговорни и зрели личности

„Јон Вардар против Галаксијата“ со почесна награда за визуелна имагинација во Кина

„Јон Вардар против Галаксијата“ со почесна награда за визуелна имагинација во Кина

Велковски: Откочен процес на лиценцирање, лани рекордни вработувања во детската заштита

Велковски: Откочен процес на лиценцирање, лани рекордни вработувања во детската заштита

Мицкоски: Тутунот се откупува по највисока цена досега, задоволни се и тутунарите и откупувачите

Мицкоски: Тутунот се откупува по највисока цена досега, задоволни се и тутунарите и откупувачите

Мицкоски: Проектот Градски воз ќе се гради во три фази, се очекува драстично намалување на користењето на моторни возила

Мицкоски: Проектот Градски воз ќе се гради во три фази, се очекува драстично намалување на користењето на моторни возила

Хуманитарен Божиќен концерт со Иван Босиљчиќ вечерва во Велес

Хуманитарен Божиќен концерт со Иван Босиљчиќ вечерва во Велес

Мицкоски за Венецуела: Апсолутно стоиме до потезите на САД, тие што денеска коментираат дека ова е преседан, молчеа за Македонија

Мицкоски за Венецуела: Апсолутно стоиме до потезите на САД, тие што денеска коментираат дека ова е преседан, молчеа за Македонија

Избор на уредникот

Трамп: Ниту една нација во светот не може да го постигне она што Америка го постигна вчера

Трамп: Ниту една нација во светот не може да го постигне она што Америка го постигна вчера

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција