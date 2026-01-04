Нова детска градинка во Сопиште, листите на чекање стануваат минато

Скопје, 4 јануари 2026 (МИА) - Нова детска градинка беше отворена денеска во Сопиште. Детската градинка „Сонце“ ќе овозможи згрижување и воспитание на 84 деца од предучилишна возраст и се наоѓа на локација што ќе одговара и на жителите од Долно Соње, Горно Соње, Добри Дол и Ракотинци.

Во неа се предвидуваат јасли за згрижување дечиња од 0 до 2-годишна возраст, како и две хетерогени групи за дечиња од 2 до 4-годишна возраст и група за дечиња од 4 до 6 - годишна возраст.

Објектот е со вкупна нето квадратура од 362 метри квадратни поделена во три занимални, дел за манифестации, административен дел, како и помошно технички дел. Средствата за изградба на оваа детска градинка се обезбедени од Владата преку Министерството за социјална политика, демографија и млади во висина од 21 милион денари, појаснија надлежните.

Премиерот Христијан Мицкоски рече дека новата градинка во Сопиште е потврда за грижата за најмладите и најави нови градинки во Скопје.

- Би сакал што повеќе вакви објекти наскоро да бидат готови, работиме во таа насока. Очекувам оваа година уште неколку вакви објекти да отвориме во Скопје, истакна премиерот.

Тој додаде дека како Влада сите овие проекти ќе ги подржуваат и во иднина. - Сето она што претставува интерес на граѓаните, а посебно на најмилите, на најмладите, на дечињата, ќе биде наш врвен приоритет. Во таа насока е изградбата на ваков тип на објекти, нагласи Мицкоски.

Заменик министерот за социјална политика, демографија и млади, Ѓоко Велковски истакна дека Министерството прави максимални напори за детската заштита.

Тој информираше дека во градот Скопје се градат, доградуваат и реконструираат 16 детски градинки - четири во Гази Баба, по три во општините Ѓорче Петров и Карпош, две во Бутел, Кисела Вода и на подрачјето на Аеродром. Во завршна фаза е изградбата на градинка во Петровец, а распишана е постапка за изградба на нова градинка во општина Зелениково.

Со сево ова, како што рече тој, повеќе од 2.100 деца во рамки на скопскиот регион ќе бидат опфатени во делот на детската заштита.

- Листите на чекање ќе станат минато, подвлече Велковски.

Градоначалникот на општина Сопиште, Јане Мицевски рече дека како локална самоуправа продолжуваат да работат и во иднина за напредок на заштита на децата во претшколска возраст, како и во основните училишта. Тој додаде дека во сорабтка со Владата во моментот се реализирале проектите од вториот повик. бд/паг/

Фото и видео: Влада