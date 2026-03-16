Мицкоски: 63 имиња, 63 животи што недостигаат, 63 светлини што никогаш нема да згаснат во нашето сеќавање

Скопје, 16 март 2026 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски вечерва, преку својот фејсбук профил, порача дека загинатите во трагедијата во Кочани засекогаш ќе останат во нашето сеќавање.

-63 имиња, 63 животи што недостигаат, 63 приказни што прерано запреа, 63 светлини што никогаш нема да згаснат во нашето сеќавање. Засекогаш ќе останат дел од нашите мисли, нашата тишина и нашето сеќавање, напиша премиерот.

Во Фејсбук објавата, Мицкоски сподели и видео од поменот - една година од трагичниот пожар во дискотеката „Пулс“ во Кочани. мч/дма/