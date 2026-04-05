Три жени нападнати од своите сопрузи во Скопје во последното деноноќие, во Штип син нападнал татко

Скопје, 5 април 2026 (МИА) - Три жени биле нападнати од своите сопрузи во Скопје во последното деноноќие, а во Штип син го нападнал татка си, соопшти Министертството за внатрешни работи.

Утрово во 6:30 часот во СВР Скопје 50-годишна жена од Скопско пријавила дека околу 1 часот во домот била физички нападната од нејзиниот две години постар сопруг И.Б. Во 1 часот часот во СВР Скопје, пак, 48-годишна жена од Скопско пријавила дека вчера нејзиниот сопруг Г.П.(52) и се заканувал.

МВР информира дека вчера во 2:40 часот во Скопје, на подрачјето на Центар, полициски службеници од СВР Скопје го лишиле од слобода Д.Г.(26) поради тоа што околу 1:30 часот физички ја нападнал неговата 25-годишна партнерка.

Во Штип, пак, вчера во 21:30 часот, полициски службеници од СВР Штип го лишиле од слобода Ѓ.Б.(35) од Штип, по претходна пријава дека околу 14:30 часот во двор од семејна куќа физички го нападнал неговиот 64-годишен татко и му нанел тешки телесни повреди.

МВР соопшти дека работи на расчистување на случаите и дека по целосно документирање ќе следуваат соодветни поднесоци. хс/вј/

