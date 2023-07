Немири во Ерусалим: Полицијата употреби водени топови, приведени шестмина демонстранти

Ерусалим, 24 јули 2023 (МИА) - Израелската полиција денеска употреби водени топови и уапси шестмина демонстранти пред израелскиот парламент (Кнесет) , пред клучното гласање за судските реформи.

Демонстрантите денеска протестираа блокирајќи го булеварот пред Кнесетот, во Ерусалим, каде полицијата употреби водени топови за да ги исфрли од патот. Полицајците се обидоа да ги тргнат демонстрантите од патот, но некои се врзаа со синџири за заклучување велосипеди.

Полицијата соопшти дека наишла на отпор од демонстрантите, кои фрлале и димни бомби. Според полицијата, демонстрантите не ги послушале нивните наредби, па морале да применат мерки за спречување на немири поради попречување на влезот во Кнесетот, јавуваат израелските медиуми.

Израелскиот претседател Исак Херцог рече дека земјата е во „вонредна состојба“ и апелираше до политичките лидери да постигнат компромис. сд/

фото: скришот Твитер

Israeli citizens protesting against the judicial overhaul sitting on the roads leading to the Knesset, Jerusalem with their back to the water cannon, in order to avoid physical injuries. Plenum general debate will end within 3 hours and final roll call will begin thereafter pic.twitter.com/F1A3X9319k