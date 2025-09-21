Мицкоски: Јасен е победникот на локалните избори, имам доверба во предложените кадровски решенија

  • недела, 21 септември 2025
Зрновци, 21 септември 2025 (МИА) - Се трудам пораките што ги испраќам да се пораки над ситуација, да се пораки на смирување. Избори се, логично е да постои искра во одредени општини низ Македонија. Би било нелогично ако не е така. Иако е јасен победникот на овие локални избори, ние веќе правиме план за денот потоа бидејќи денот потоа ќе значи силна Влада, предводена од ВМРО-ДПМНЕ и коалициајата и огромен број општини поредводени од владината колицијата. Размислуваме за денот по изборите, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски по поставувањето камен-темелник на Дом за стари лица во Општина Зрновци.

Одговарајќи на новинарско прашање дали е задоволен од предложените кандидати за градоначалници, премиерот вели дека се труделе да бидат објективни и врз основа на она со кое располагале, како информации, да донесат најдобра одлука. 

- Имам доверба во секој еден од предложените кадровски решенија. Имам доверба дека ќе покажат вонредни резултати. Тука сме ние секојдневно да ја мониторираме нивната работа и доколку гледаме дека имаме намалување на динамиката и темпото на реализцијата на политиките кои се ветени спрема граѓните, да ги опомене. Така што никој не е вечен и никому ништо не е загарантирано и однапред априори дадено. Секој ќе мора да се потруди максимално, мора тоа што се ветува пред граѓаните и да се испорачува, нагласи премиерот во Зрновци.

Премиерот Мицкоски изјави дека како како политичка партија и како Влада покажале дека се подготвени за соработка со медиумите. - И последниот извештај за транспарентност на институциите покажува огромен скок за Владата, не сме први, сме трети, но на подиумот сме и се надевам дека следното мерење ќе бидеме први, рече Мицкоски, додавајќи дека се е подготвено во штабовите, на терен се и се трудат да стигнат секаде. мд/дма/

Фото: Влада  

 

 

 

 

 

Тагови

Мицкоски: Јасен е победникот на овие локални избори имам доверба во предложените кадровски решенија

