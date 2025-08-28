  • четврток, 28 август 2025
Логирај Се

Мицкоски со честитка за празникот Голема Богородица и Денот на рударите: Сплотени ќе ги надминеме сите предизвици

  • Премиерот Христијан Мицкоски упати честитка до православните христијани по повод  големиот верски празник Голема Богородица.
Мицкоски со честитка за празникот Голема Богородица и Денот на рударите: Сплотени ќе ги надминеме сите предизвици

Скопје, 28 август 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски денеска од Битола упати честитка до православните христијани по повод  големиот верски празник Голема Богородица.

- Ова се денови кога празнуваме, кога се среќаваме, кога се обединуваме, кога зборуваме за верата, за духовната сила, за сето она кое претставува предизвик во нашето секојдневие и убеден сум дека обединети, заедно, сплотени, сите тие предизвици ќе ги надминеме. Го честитам овој голем православен празник Голема Богородица, рече премиерот.

Мицкоски упати честитка и до рударите по повод Денот на рударите, посакувајќи им уште многу успеси.

- Им го честитам Денот и на рударите. Да им посакам уште многу убави работни денови и многу успеси, бидејќи благодарение на нивната пожртвувана работа, макотрпна работа, секојдневна енергија која што ја вложуваат овде во РЕК Битола, ние имаме енергетска стабилност, а енергетската стабилност подразбира и стабилен економски раст на Македонија и на македонското стопанство. Би сакал уште еднаш да им го честитам Денот со рударскиот поздрав „Среќно!“, затоа што тие се нашата инспирација и знам и убеден сум од тоа што успеав да го видам дека мотивот не изостанува и желбата е тука присутна и сигурен сум на уште подобри резултати во месеците и годините кои следат за македонскиот енергетски систем, за рударството, но и за македонската економија, посочи Мицкоски. фф/бак/

Фото: Влада

Тагови

Христијан Мицкоски Голема Богородица Денот на рударите

Можно е и ова да ти се допаѓа

Кандидатот на ДУИ за градоначалник на Чаир претстави осум мерки за образованието

Кандидатот на ДУИ за градоначалник на Чаир претстави осум мерки за образованието

Османи: Обвинителството и Антикорупциска немаат најдено ниту една забелешка околу организирањето на Самитот на ОБСЕ

Османи: Обвинителството и Антикорупциска немаат најдено ниту една забелешка околу организирањето на Самитот на ОБСЕ

Прес-конференција на министрите Панче Тошковски и Боштјан Поклукар (во живо)

Прес-конференција на министрите Панче Тошковски и Боштјан Поклукар (во живо)

Кузеска: Сите податоци покажуваат дека граѓаните живеат потешко и посиромашно

Кузеска: Сите податоци покажуваат дека граѓаните живеат потешко и посиромашно

Почина возач откако излетал од патот кај селото Облешево

Почина возач откако излетал од патот кај селото Облешево

Еден починат и тројца повредени во сообраќајка кај Градско

Еден починат и тројца повредени во сообраќајка кај Градско

МОН објави обука за наставници за примена на вештачката интелигенција во наставата

МОН објави обука за наставници за примена на вештачката интелигенција во наставата

На Табановце се чека околу 30 минути

На Табановце се чека околу 30 минути

Избор на уредникот

Мицкоски: Сериозно се подготвуваме за локалните избори, опозицијата ќе мора да се реструктуира

Мицкоски: Сериозно се подготвуваме за локалните избори, опозицијата ќе мора да се реструктуира

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција