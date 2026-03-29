Мицкоски: Реконструкцијата на аеродромот „Св. Апостол Павле“ исторски момент за Охрид, очекуваме двоцифрен раст на патници на двата аеродрома

Охрид, 29 март 2026 (МИА) - Означен е почетокот на реконструкцијата на аеродромот „Св. Апостол Павле“ во Охрид. Градежните работи кои, како што беше најавено, ќе му дадат целосно нов лик на аеродромот, е предвидено да завршат до крајот на мај. Проектот ќе обезбеди 4 500 метри квадратни функционален простор, поудобно, поефикасно и попријатно искуство за патниците, како и подобри услови за работа на персоналот, полицијата и царинската управа. 

Премиерот Христијан Мицкоски го квалификува овој момент како исторски за Охрид и охридското крајбрежје, но и за сите околни општини.

-Со оваа реконструкција се зголемуваат капацитетот и квалитетот на аеродромот. Се надевам дека во предвидениот рок се ќе биде завршено. Во првите два месеца од годинава на скоспкиот аеродром има 30 отсто зголемување на бројот на патници, а на охридскиот за околу 20 отсто. Годинава очекуваме двоцифрен раст на патници на двата аеродрома. Разговараме со голем број тур-оператори кои организирано треба да носат туристи на охридското крајбрежје, а со еден сме пред склучување договор, кој надвор од сезоната ќе донесе околу половина милион ноќевања, истана Мицоски.

Вицепремиерот и министер за транспорт, Александар Николоски, изрази надеж дека отворањето на реконструираниот дел ќе биде во јули. 

 -Почнува сериозна реконструкција, надградба и проширување на охрдискиот аеродром. Ова се случува првпат откако аеродромот е изграден. Проектот треба да донесе 4 500 метри квадратни функционален простор, што е околу 2 500 повеќе од постојниот. Тоа ќе значи можност за многу повеќе патници, нивно попријатно чувство кога ќе слетуваат и полетуваат од охридскиот аеродром, ќе значи и многу повеќе можност за туризам, за бизнис и поврзаност. Инвестицијата е во повеќе фази, едната е оваа што се гледа, но има и други, споредни. Се надевам дека во јули ќе можеме да ве поканиме тука, на свечено отворање и да имаме комплетно нова приказна со која заеднички ќе бдиеме горди, напомена Николоски.

Според генералениот директор на ТАВ Македонија, Неџат Курт, во текот на градежните активности, функционалното работење на аеродромот ќе продолжи. Тие се така планирани, за да се обезбеди безбедна и непрекината услуга на патниците. 

-Охрид е срцето на македонскиот туризам. Верувам дека може да блесне уште посветло, пречекувајќи што повеќе гости. ТАВ инвестира 2,7 милиони евра во неколку клучни подобрувања на аеродромот: проширување на оперативниот капацитет на патничкиот терминал и на капацитетот на шалтерите за регистрација на багаж и патници, проширување на зоната за безбедносна контрола,  ќе се прошири административната зграда, нов ресторан, нови канеларии за Граничната полиција и Царинската управа и паркинг за вработените, рече Курт. мч/вг/

Можно е и ова да ти се допаѓа

Превентивни активности на СВР - Скопје и ОВР - Кочани

За семејно насилство приведени седум лица во државата

Мицкоски: Преку 30 отсто е реализацијата на капиталните инвестиции во првиот квартал, кај транспортот над 50 проценти

Николоски: Реконструкцијата на аеродромот во Охрид значи повеќе патници, развој на туризмот и бизнисот во регионот

Мицкоски: Нема уставни измени без јасен крај, нема ниту марионети кои би ги нашле да го направат тоа

Николоски: Започнуваме со реконструкција, модернизација и надградба на охридскиот аеродром, прва од неговата изградба, создаваме модерен аеродром кој ќе привлече бројни патници и туристи

Приведени шестмина возачи во државата за безобѕирно управување

Мицкоски: Во Охрид дневно по 2 000 гости надвор од сеозната, целта ни е на двата аеророма да ја достигнеме бројката од четири милиони патници

Мицкоски: Преку 30 отсто е реализацијата на капиталните инвестиции во првиот квартал, кај транспортот над 50 проценти

