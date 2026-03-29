Мицкоски: Во Охрид дневно по 2 000 гости надвор од сеозната, целта ни е на двата аеророма да ја достигнеме бројката од четири милиони патници

  • Премиерот Христијан Мицкоски денеска информира дека се во тек разговори со голем број тур-оператори кои организирано треба да носат туристи на охридското крајбрежје, а со еден од нив разговорите финализираат и се пред склучување договор. Овој тур-оператор, како што истакна Мицскоски, надвор од сезоната ќе донесе околу половина милион ноќевања. 
Мицкоски: Во Охрид дневно по 2 000 гости надвор од сеозната, целта ни е на двата аеророма да ја достигнеме бројката од четири милиони патници

Охрид, 29 март 2026 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски денеска информира дека се во тек разговори со голем број тур-оператори кои организирано треба да носат туристи на охридското крајбрежје, а со еден од нив разговорите финализираат и се пред склучување договор. Овој тур-оператор, како што истакна Мицскоски, надвор од сезоната ќе донесе околу половина милион ноќевања. 

Според премиерот, само на охридското крајбрежје надвор од летната сеозна се очекува да има по 2 000 гости дневно.

Одговорајќи на новинарски прашања по означувањето на почетокот на реконструкцијата на аеродромот „Св. Апостол Павле“, Мицкоски напомена дека треба да се поработи со сопствениците на сместувачките капацитети, за ова бројка двојно да се зголеми, на 4 000.

Во однос на двата аеродрома, интенцијата на Владата, со сите проекти што ги реализира, е Македонија да ја достигне бројката од четири милиони патници.

-Ваквите проекти, како реконструкцијата на аеродромот „Св. Апостол Павле“ и се она што го правиме како иницијатива, само додаваат вредност. Да имате на скопскиот аеродром 30 отсто зголемен број патници или околу 275 000 во првите два месеца и 20 проценти повеќе на охридскиот аеродром, а минатата година да натфрлите 3,5 милиони патници, можам да кажам дека се историски постигнувања. Зошто да не дојдеме и до четири милиони патници, сето тоа е додадена вредност за македонската економија, посебно во туризмот и угостителството. Ние сме преубава земја со преубави можности и места што можеме да ги претставиме. Јас усм убеден дека како туристичка дестинација ќе бидеме се повеќе препознаени и треба да работиме сите во таа насока. Имавме еден пионерски обид, Министерството за култура да биде и за турзиам, имаме обиди и за учество на меѓународни настани. Тоа е скромен почеток, но како годините ќе поминуваат, ќе бидеме се попрепознаени, подвлече премиерот.

Тој оцени дека надвор од сеозната на охридското крајбрежје, само во угостителството и туризмот, ќе има околу 85 милиони евра.

-Ова ќе бдие додадена вредност за економијата, но и можност хотелиерите и угостителите да ги задржат персоналот и вработените надвор од летната сеозна. Сега треба да поработиме со сопствениците на сместувачките капацитети, зошто да не се дуплира бројката од 2 000 на 4 000, да ни доаѓаат гости од Скандинавија, Обединетото Кралство, Германија, Франција, тука да поминуват дел од времето надвор од летната сеозна, истакна Мицкоски. мч/вг/

Алиу: Суштината на законските измени во подготовка е човек да може да избере дали по смртта сака да биде дарител

Алиу: Суштината на законските измени во подготовка е човек да може да избере дали по смртта сака да биде дарител

Мицкоски: Реконструкцијата на аеродромот „Св. Апостол Павле“ исторски момент за Охрид, очекуваме двоцифрен раст на патници на двата аеродрома

Ловочувар најден со прострелна рана во близина на Виница, четири лица задржани во станица

Во Штип трибина за подигање на свеста за органодарителството

Изјава на премиерот Мицкоски на започнување на реконструкција на аеродромот „Св. Апостол Павле“ (во живо)

Манасиевски: ПР политиките на Башановиќ, ги сместија Филипче и СДС на рејтинг помал од 5%

Од понеделник променливо облачно и посвежо, пообилни врнежи во среда и четврток

Младеновска: Две недели на Онкологија недостигаат лекови, да се испитаат причините и да се најдат одговорните

