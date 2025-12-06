  • сабота, 06 декември 2025
Логирај Се

Мицкоски: Растот на БДП во третиот квартал е показател дека заврши периодот на консолидирање по катаклизмата што ја остави претходната влада

  • Растот на БДП од 3,8 во третиот квартал од годинава, според премиерот Христијан Мицкоски, е показател дека периодот на консолидирање завршил и дека економијата оди добро. Во изјава за медиумите дадена пред почетокот на денешниот партиски конгрес на ВМРО-ДПМНЕ, Мицкоски рече дека со тоа паѓаат во вода сите лаги на опозицијата пласирани во изминатиот период. 
Мицкоски: Растот на БДП во третиот квартал е показател дека заврши периодот на консолидирање по катаклизмата што ја остави претходната влада

Скопје, 6 декември 2025 (МИА) - Растот на БДП од 3,8 во третиот квартал од годинава, според премиерот Христијан Мицкоски, е показател дека периодот на консолидирање завршил и дека економијата оди добро. Во изјава за медиумите дадена пред почетокот на денешниот партиски конгрес на ВМРО-ДПМНЕ, Мицкоски рече дека со тоа паѓаат во вода сите лаги на опозицијата пласирани во изминатиот период. 

- Контиунирано зборуваме дека почнуваат да излегуваат на површина првите индикатори за стабилизирање и консолидирање после катаклизамата што ја остави преходната влада, би рекол, најкриминалната влада во поновата историја на Македонија, влада којашто се занимаваше со плантажи за марихуана, со наместени тендери, со политички милионери, со сите оние скандали кои што ја следеа, со дупка во буџетот поголема од 200 милиони евра и.т.н. Периодот на консолидирање завршува и ова се првите индикатори дека на економијата и оди добро, оцени Мицкоски. 

Индикаторот за раст на БДП, вели Мицкоски, е големо постигнување и е охрабрувачки.

- 3,8 реален раст во третиот квартал 2025 година надополнет со историски високи 10,2 проценти номинален на БДП е навистина показател и податок кој, во услови на ваков пазар во рамки на Европската унија, за нас претставува големо постигнување. Прва во Европа е Ирска, според податоците на Евростат, втора е Данска со 3,9, ние го делиме третото место со Кипар. Соседна Србија е некаде околу 2 проценти, во Грција се очекува 1,7 проценти, Турција е некаде 3,7 проценти, посочи Мицкоски. 

Следната година на економски план, според Мицкоски, ќе биде предизвикувачка бидејќи треба да се вратат долгови во висина од над 2,2 милијарди евра. бак/вг/

Фото: МИА

Можно е и ова да ти се допаѓа

Запчна 18. Конгрес на ВМРО-ДПМНЕ

Запчна 18. Конгрес на ВМРО-ДПМНЕ

Британска амбасада: Британско - македонското стратешко партнерство е фокусирано на продлабочување на економската и безбедносната соработка

Британска амбасада: Британско - македонското стратешко партнерство е фокусирано на продлабочување на економската и безбедносната соработка

ГП Евзони денеска повторно затворен поради штрајк на грчките земјоделци

ГП Евзони денеска повторно затворен поради штрајк на грчките земјоделци

Ѓорѓиевски: Човечките ресурси и сивата економија предизвици за македонскиот бизнис сектор

Ѓорѓиевски: Човечките ресурси и сивата економија предизвици за македонскиот бизнис сектор

Македонската книжевност за деца во фокусот на Филозофскиот факултет во Љубљана

Македонската книжевност за деца во фокусот на Филозофскиот факултет во Љубљана

Без вода денеска дел од Пинтија

Без вода денеска дел од Пинтија

Интервју на МИА со кардиохирургот Колев: Откажете се од пушењето итно и наеднаш, не постепено, а 30-45 минути пешачење за 50 отсто ви ја намалува опасноста да завршите на кардиохиругија

Интервју на МИА со кардиохирургот Колев: Откажете се од пушењето итно и наеднаш, не постепено, а 30-45 минути пешачење за 50 отсто ви ја намалува опасноста да завршите на кардиохиругија

Најмногу дожд во Маврови Анови

Најмногу дожд во Маврови Анови

Избор на уредникот

Ексклузивно, МИА во Трикала: Магијата на најголемиот божиќен парк во Грција (Фото)

Ексклузивно, МИА во Трикала: Магијата на најголемиот божиќен парк во Грција (Фото)

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција