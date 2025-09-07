  • недела, 07 септември 2025
Логирај Се

Мицкоски: Пуштањето на дел од делницата Кичево - Охрид, е силен доказ дека Македонија се движи напред, ова е нашата визија, тоа не се зборови, тоа се дела

  • Пуштањето на уште еден дел од делницата Кичево - Охрид, е силен доказ дека Македонија се движи напред, се гради и се надминуваат долгите години на застој, истакна денеска премиерот Христијан Мицкоски.
Мицкоски: Пуштањето на дел од делницата Кичево - Охрид, е силен доказ дека Македонија се движи напред, ова е нашата визија, тоа не се зборови, тоа се дела

Охрид, 7 септември 2025 (МИА) - Пуштањето на уште еден дел од делницата Кичево - Охрид, е силен доказ дека Македонија се движи напред, се гради и се надминуваат долгите години на застој, истакна денеска премиерот Христијан Мицкоски на пуштањето на делницата Климештани-Охрид во должина од 17 километри, во близина на охридскиот аеродром Свети Апостол Павле,

-Автопатот Кичево-Охрид, е од стратешко значење за нашата земја. Тој е главна артерија за поврзување на југозападна Македонија со остатокот од државата и со Охрид. Град кој не е само наш туристички бисер, туку и светско културно наследство. Со овој автопат Охрид и целиот регион добиваат нова енергија за развој, нови шанси за туризмот и нова перспектива за економијата. Со побрзо, полесно и побезбедно патување, овој автопат ќе донесе повеќе туристи, повеќе инвестиции и повеќе можности за локалната економија. Ќе се скрати времето на патување, ќе се олесни транспортот на стоки и услуги и ќе се отвори простор за нови бизниси и нови работни места, рече премиерот.

Изградбата на автопатот Кичево - Охрид, според него, речиси една деценија бил симбол на закочени и недовршени работи. 

-Граѓаните со право беа разочарани. Гледаа градилишта кои стојат, а не патишта што се користат. За жал поради таквата слика голем дел од наште сограѓани и го оставија својот живот овде. Денес ја менуваме таа слика. Денес покажуваме дека таму каде што имаше застој има решение, таму каде што имаше недоверба има резултати, подвлече Мицкоски.

Оваа Влада, нагласи, не го троши времето на изговори, туку на работа.

-Oва е нашата визија, Македонија на дела, не на изговори. Ова е доказ дека можеме да го оставиме зад себе периодот на застој и да го отвориме патот на развојот. Ќе продолжиме вака да градиме да завршуваме почнати работи и да создаваме ноив перспективи за секој регион и за секој граѓанин, рече претседателот на Владата.

Тој потсети дека за година и половина оваа Влада ги ставила во употреба делниците Градско-Фариш од 25,7 километри,  Страцин - Крива Паланка од 25,5 километри, Врбјани - Ботун од околу 20 километри. 

-Тоа се 70 километри нови патишта и со оваа делница од Кичево до Охрид бројката ќе достигне 87,5 километри. И тоа за помалку од година и половина. Тоа не се зборови тоа се дела, додаде Мицкоски.

Според него, опозицијата ќе измислува невистини и ќе се обидат да конструираат многу работи за нанесување политичка штета на Владата.

- Но, ние немаме потреба да реплицираме на таквата политика на црни мисли, политика која ја турка Македонија назад. Ние ќе работиме ќе градиме за разлика од тие кои што беа влада на СДСМ и ДУИ, кои седум години не направија ништо и само крадеа. Тоа е суштинската разлика меѓу едната и другата влада, рече Мицкоски во обраќањето. сс/вг/

Фото Влада 

 

Тагови

Мицкоски Кичево - Охрид делница

Можно е и ова да ти се допаѓа

Во Болницата во Кочани задржани се четворица пожарникари со полесни изгореници, осуммина се на Токсикологија во Скопје

Во Болницата во Кочани задржани се четворица пожарникари со полесни изгореници, осуммина се на Токсикологија во Скопје

Мицкоски: Нашата економија во вториот квартал забележа реален раст од 3,4 отсто и е меѓу петте земји во Европа по раст на БДП, генерира и нови 10 илјади работни места

Мицкоски: Нашата економија во вториот квартал забележа реален раст од 3,4 отсто и е меѓу петте земји во Европа по раст на БДП, генерира и нови 10 илјади работни места

ЦУК: Побарано воздушно дејствување врз пожарот во Липковско на страната од Скопска Црна Гора, сите летала ангажирани на пожарот во Беровско

ЦУК: Побарано воздушно дејствување врз пожарот во Липковско на страната од Скопска Црна Гора, сите летала ангажирани на пожарот во Беровско

Лафчиски за МИА: Директна воена закана за државата нема, моменталната безбедносна состојба е стабилна

Лафчиски за МИА: Директна воена закана за државата нема, моменталната безбедносна состојба е стабилна

ВМРО-ДПМНЕ: Бујар Османи може да се концентрира на локални теми затоа што пред нас претстојат избори

ВМРО-ДПМНЕ: Бујар Османи може да се концентрира на локални теми затоа што пред нас претстојат избори

Ѓорѓиевски: Со силно темпо и динамика, ќе му донесеме на Скопје вистински сообраќајни решенија за пофункционален и поврзан град

Ѓорѓиевски: Со силно темпо и динамика, ќе му донесеме на Скопје вистински сообраќајни решенија за пофункционален и поврзан град

Во прекин сообраќајот за тешки товарни возила на магистралниот пат Маврово-Дебар

Во прекин сообраќајот за тешки товарни возила на магистралниот пат Маврово-Дебар

Митовски: Имаме решение со кое конечно ќе ставиме ред во паркирањето во Автокоманда

Митовски: Имаме решение со кое конечно ќе ставиме ред во паркирањето во Автокоманда

Избор на уредникот

Неврохирургот од САД, Мајкл Егнор, ексклузивно за МИА: Свеста не умира со човекот, душата и умот остануваат и кога мозокот ќе умре!

Неврохирургот од САД, Мајкл Егнор, ексклузивно за МИА: Свеста не умира со човекот, душата и умот ост...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција