  • четврток, 28 август 2025
Логирај Се

Мицкоски: Потпишувањето на колективниот договор во делот на социјалната заштита е историски чекор

  • Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека колективниот договор потпишан од Министерството за социјална политика, демографија и млади, значи зголемување на платите за вработените во јавните установи за социјална заштита за околу 20 проценти и подобрување на условите за работа.
Мицкоски: Потпишувањето на колективниот договор во делот на социјалната заштита е историски чекор

Скопје, 28 август 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека колективниот договор потпишан од Министерството за социјална политика, демографија и млади, значи зголемување на платите за вработените во јавните установи за социјална заштита за околу 20 проценти и подобрување на условите за работа.

- Станува збор за потпишување на колективен договор во историска смисла на зборот за вработените во социјалните установи и центрите за социјални работи ширум државата. Со тоа ќе имаме значително зголемување на платата започнувајќи од платата за месец август во периодот кој следи. Министерството за социјална политика, демографија и млади прави, би рекол, историски чекор во таа насока, рече Мицкоски по посетата на Рударско-енергетскиот комбинат „Битола“ (РЕК „Битола“).

Премиерот нагласи дека освен зголемувањето, колективниот договор значи и подобри услови за работа за вработените во овие установи.

- Не е само зголемувањето на платите што треба да биде дваесеттина проценти, туку станува збор и за услови кои ќе го подобрат амбиентот на работа на вработените во тие установи и ќе значат дополнителна енергија во рамките на социјалната политика во Македонија како држава, рече Мицкоски.

Министерот за социјална политика, демографија и млади, Фатмир Лимани и Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Република Македонија (УПОЗ), претставуван од претседателот Трпе Деаноски, како и Самостојниот синдикат за образование, наука и култура (СОНК), претставуван од претседателот Јаким Неделков, од другата страна на 7 август го потпишаа Колективниот договор за вработените во јавните установи за социјална заштита. фф/бак/

Фото: Принтскрин од видео

Тагови

Христијан Мицкоски Колективен договор социјална заштита

Можно е и ова да ти се допаѓа

Кандидатот на ДУИ за градоначалник на Чаир претстави осум мерки за образованието

Кандидатот на ДУИ за градоначалник на Чаир претстави осум мерки за образованието

Османи: Обвинителството и Антикорупциска немаат најдено ниту една забелешка околу организирањето на Самитот на ОБСЕ

Османи: Обвинителството и Антикорупциска немаат најдено ниту една забелешка околу организирањето на Самитот на ОБСЕ

Прес-конференција на министрите Панче Тошковски и Боштјан Поклукар (во живо)

Прес-конференција на министрите Панче Тошковски и Боштјан Поклукар (во живо)

Кузеска: Сите податоци покажуваат дека граѓаните живеат потешко и посиромашно

Кузеска: Сите податоци покажуваат дека граѓаните живеат потешко и посиромашно

Почина возач откако излетал од патот кај селото Облешево

Почина возач откако излетал од патот кај селото Облешево

Еден починат и тројца повредени во сообраќајка кај Градско

Еден починат и тројца повредени во сообраќајка кај Градско

МОН објави обука за наставници за примена на вештачката интелигенција во наставата

МОН објави обука за наставници за примена на вештачката интелигенција во наставата

На Табановце се чека околу 30 минути

На Табановце се чека околу 30 минути

Избор на уредникот

Мицкоски: Сериозно се подготвуваме за локалните избори, опозицијата ќе мора да се реструктуира

Мицкоски: Сериозно се подготвуваме за локалните избори, опозицијата ќе мора да се реструктуира

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција