  • вторник, 16 септември 2025
Логирај Се

Мицкоски: Постојат центри на моќ кои се обидуваат да внесат страв и паника кај граѓаните пред изборите

  • Идентификувани се дваесетина лица за кои постојат основани сомневања дека стојат позади пожарите. За жал, постојат центри на моќ кои се обидуваат да внесат страв, паника кај граѓаните, пред изборите, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање за време на посетата во Јегуновце. 
Мицкоски: Постојат центри на моќ кои се обидуваат да внесат страв и паника кај граѓаните пред изборите

Тетово, 16 септември 2025 (МИА) - Идентификувани се дваесетина лица за кои постојат основани сомневања дека стојат позади пожарите. За жал, постојат центри на моќ кои се обидуваат да внесат страв, паника кај граѓаните, пред изборите, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање за време на посетата на Општина Јегуновце. 

- Додека сум јас во Јегуновце заседаваат врвот на структурите на МВР, идентификувани се од прилика дваесетина лица за кои постојат основани сомневања дека стојат позади овој процес. Истовремено имавме одредени дојави што ги собиравме изминативе денови и во координирана акција МВР со Министерството за животна средина ќе постапува во деновите коишто следат, така што за жал има структури кои на ваков начин се обидуваат да внесат нестабилност и немир, но како што кажав тие ќе контруираат, ќе лешинарат, ќе подметнуваат, ние чесно ќе работиме, ќе се бориме, и на крај повторно ќе победиме, рече премиерот.  

Мицкоски потенцираше дека утрово се појави јасна снимка како се случува подметнување пожар во објект кој што изби во 4 и 30 часот. Пожарот се случи во сервис за автомобили во Пинтија. 

- Бев континурирано на линија и со градоначалникот на Општина Кисела Вода, и со министерот и со луѓето од ППЕ Скопје. Видовте како дрско се подметнува пожар и тоа е само уште еден доказ тоа што го зборувам цело време дека, за жал, постојат центри на моќ кои се обидуваат да внесат страв, паника кај граѓаните, пред изборите, и одговорот на прашањето кому тоа му одговара мислам дека со една кратка анализа ќе го добиете, рече премиерот Мицкоски. ев/са/

Фото: Принтскрин 

Тагови

мицкоски изјава мвр

Можно е и ова да ти се допаѓа

Мицкоски: Итно да се преземат законски измени со кои подметнувањето пожари ќе се оквалификува како тероризам

Мицкоски: Итно да се преземат законски измени со кои подметнувањето пожари ќе се оквалификува како тероризам

Денеска ќе биде објавен телефонскиот број на кој ќе се пријавуваат злоупотреби на службените возила

Денеска ќе биде објавен телефонскиот број на кој ќе се пријавуваат злоупотреби на службените возила

Мицкоски: Почнуваме да се развиваме, на центрите на моќ тоа не им одговара

Мицкоски: Почнуваме да се развиваме, на центрите на моќ тоа не им одговара

Вработена на Онкологија сведочеше како се давале терапиите на клиниката во времето на Васев

Вработена на Онкологија сведочеше како се давале терапиите на клиниката во времето на Васев

Стефановски: Пожарите се смислено сценарио за да се добијат политички поени пред избори

Стефановски: Пожарите се смислено сценарио за да се добијат политички поени пред избори

Изјава на министерката за образование и наука Весна Јаневска (во живо)

Изјава на министерката за образование и наука Весна Јаневска (во живо)

Прометот од продажбата на услугите зголемен за 3.5 % во второто тримесечје

Прометот од продажбата на услугите зголемен за 3.5 % во второто тримесечје

Утре и задутре посвежо и ветровито, во деновите потоа пораст на температурите

Утре и задутре посвежо и ветровито, во деновите потоа пораст на температурите

Избор на уредникот

Мицкоски: Постојат центри на моќ кои се обидуваат да внесат страв и паника кај граѓаните пред изборите

Мицкоски: Постојат центри на моќ кои се обидуваат да внесат страв и паника кај граѓаните пред избори...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција