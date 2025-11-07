Мицкоски: Очекувам следната година нивото на инфлација да се движи меѓу 2 и 3 проценти

Скопје, 7 ноември 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски денеска одговарајќи на новинарски прашања истакна дека очекува годишната ставка на инфлација оваа година да заврши меѓу три и пол и четири проценти, што, според него, е едно од најниските во Европа и во регионот. Истовремено тој изрази очекување дека следната година нивото на инфлација ќе се движи меѓу 2 и 3 проценти.

Од друга страна, премиерот изрази очекување растот на бруто-домашниот производ да биде реален над три и пол проценти, а номинален над седум и пол проценти.

- Мерките се случуваат. Цело ова време се случуваат мерките, и сето тоа во одредени месеци влијае позитивно. Сега очекувам во октомври можеби да се движиме помеѓу четири и четири и половина проценти, вчера кажав, поради ниското ниво минатата година во октомври месец. Тогаш се сеќавате ги аплициравме оние мерки за замрзнување на маржите и слично. Но, потоа очекувам пристојно намалување во ноември и во декември, рече премиерот Мицкоски одговарајќи на новинарски прашања по увидот во градежните работи поврзани со проектот Градски воз.

Според него, Владата се стреми да се приближи кон целта до крајот на мандатот да има БДП од 20 милијарди долари.

-Таа бројка ќе ја стигнеме веќе следната година. И оваа година за првпат, во номиналниот бруто-домашен производ по глава на жител, ќе имаме петоцифрена бројка во долари по глава на жител, односно над 10 илјади долари ќе биде БДП по глава на жител. Така што, стратешките цели кои ги планиравме за крајот на мандатот на оваа Влада, ние ќе ги реализираме следната година, истакна Мицкоски.

За него, како што рече, тоа е добро и охрабрувачки и тоа е практично дел од Извештајот за напредок на земјава на Европската комисија.

- Но, исто така, сите меѓународни финансиски институции ги нивелираат и ги зголемуваат прогнозите и проекциите за раст на економијата во државата, додаде премиерот Мицкоски. нд/паг/

Фото: МИА архива