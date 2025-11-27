Мицкоски: Капиталните инвестиции се главен фокус за 2026., тие да бидат двигател на економијата, а целта е раст на БДП од над 4 отсто 

Скопје, 27 ноември 2025 (МИА) - Главен фокус на Владата за следната година ќе бидат капиталните инвестиции и се очекува тие да бидат главен двигател во економијата, исто како што се и оваа година, како што од 3 отсто дојдовме на 3,4 отсто од БДП, а за третиот квартал се очекува и повеќе имајќи предвид дека само во градежништвото има раст поголем од 34 отсто во реализација на инвестициите и на капиталните и на приватните во третиот квартал, истакна денеска премиерот Христијан Мицкоски на седницата за пратенички прашања во Собранието.

Одговарајќи на пратеничко прашање на пратеникот од владејачката ВМРО-ДПМНЕ, Бојан Стојановски, кое што се однесуваше на капиталните инвестиции и плановите за 2026 година, Мицкоски истакна дека целта е да се дојде до реален раст на БДП од четири отсто.

- Нашата цел е да дојдеме до реален раст на БДП од 4 отсто и повеќе во услови на ваква криза, посебно во автомобилската индустрија и во услови на геостратешките политички консталации не само во Европа, туку и пошироко и да дојдеме до номинален раст на БДП помеѓу 7,5 отсто и 8 отсто, што веќе го правиме, бидејќи во првиот квартал беше 7,5 отсто, во вториот 7,8 отсто. Ова е она кое претставува наша амбиција во ова време и да ги намалиме во тие услови и јавниот и државниот долг“, посочи Мицкоски.

Тој додаде дека ако се гледа во 2025 година и додадената вредност која ја креирале во економијата и ако се спореди со задолжувањата, „ќе видиме дека тоа е во однос 2 спрема 1 и затоа кога ќе прашаат каков е јавниот и државниот долг, одговорот е дека едниот е за речиси 2,8 отсто, а другиот за 3,5 отсто помал од тој кој бил на крај на 2024 година“.

- Ако споредите со седум години СДСМ и ДУИ, ќе видите дека поголемо е задолжувањето отколку креираната додадена вредност во економијата. Тоа значи дека се задолжувале, а не создавале вредност, а ние во оваа година двојно повеќе создаваме вредност отколку што ја задолжуваме државата. Оваа влада домаќински се грижи за народните пари и може да ги планира соодветно, распределува, да инвестира соодветно за да граѓаните почувствуваат дека нешто на добро се случува во државата споредено на тоа како беше по принципот „како до сега“. И никогаш нема да ја научат лекцијата, им ги слушам пораките, дискусиите тука и сфаќам дека не сакаат да ја научат. Си кажуваат една работа, комотно им е тука во Парламент, убаво им е на малкумина без да водат сметка како е во државата и каква одговорност имаат што седат во овие пратенички клупи, потенцираше Мицкоски.

Тој нагласи дека главна цел на Владата е да ги реализира капиталните инвестиции.

- Сите капитални инвестиции кои се дел од општините и ги финансира централната влада, а вкупниот обем на тие, ако на тоа се додадат и програмите преку министерствата, доаѓаме до бројка од половина милијарда евра, додавајќи дека дел се досега завршени, дел во фаза на реализација, овие капитални инвестиции очекувам дека отприлика 75 отсто до 80 отсто ќе бидат готови, додаде Мицкоски.

Тој рече дека очекуваат да бидат при крај со автопатот Кичево-Охрид, во завршна фаза или најдоцна до првиот квартал во 2027 година.

- Имаме мал проблем со проектирање на косините кои треба да ја стабилизираат земјата за да не ни се свлече, за да нема инциденти, на линија се со потпретседателот на Влада и жестоки сме со таа компанија која си игра мајтап со трпението. Треба да го заврши тоа што требаше во февруари, се продолжи до октомври и сега пак бара рок до февруари. Жестоко работиме на реализација на Коридорите 8 и 10. Очекувам да имаме огромен напредок, очекувам завршување на реализацијата на капитални проекти во други сегменти и отпочнување на нови, изјави Мицкоски. ац/паг/

Фото: Влада