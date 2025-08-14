Мицкоски: Институциите доставуваат пријави, но борбата против криминалот и корупцијата не може да се води со вакво Обвинителство и републички обвинител

Скопје, 14 август 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски смета дека борбата против криминалот и корупцијата не може да се води со вакво Обвинителство и републички обвинител. Институциите вели тој, постојано поднесуваат пријави за сторен криминал, но, нагласува обвинителството не презема ништо.

-Институциите преземаат мерки, доставуваат пријави, но треба обвинителството да преземе. Тоа е суштината. Не можете вие со ова обвинителство, со овој обвинител да очекувате резултати во борбата против корупцијата и криминалот. Можа да ги набројам можеби 100, 200 пријави од страна на институциите кои се доставени до обвинителството, таму нема никаков резултат така што треба обвинителството да преземе, изјави Мицкоски во одговор на новинарско прашање дали не е време институциите да преземат мерки со оглед на тоа што Државниот завод за ревизија постојано објавува извешаи за криминали и недоследности.

Според премиерот Мицкоски, кој присуствуваше на увид на градежни активностои на патот од Климештица до Охрид, институциите постојано преземаат мерки, но, како што нагласи, тоа со овие обвинители, со овој обвинител е залудно.

Собранието на 29 јули, годинава со 71 гласа „за“ и без ниту еден „против“ и „воздржан“ ја прифати интерпелацијата за работата на Републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски, поднесена од Левица.

Собранието изгласа и заклучок во кој констатира дека наводите во интерпелацијата за работата на државниот јавен обвинител Коцевски се основани, и кој требаше да се достави до Владата и до државниот јавен обвинител. сст/вг/

