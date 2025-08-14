  • четврток, 14 август 2025
Логирај Се

Мицкоски: Институциите доставуваат пријави, но борбата против криминалот и корупцијата не може да се води со вакво Обвинителство и републички обвинител

  • Премиерот Христијан Мицкоски смета дека борбата против криминалот и корупцијата не може да се води вакво обвинителство и републички обвинител. Институциите вели тој, постојано поднесуваат пријави за сторен криминал, но, нагласува обвинителството не презема ништо.
Мицкоски: Институциите доставуваат пријави, но борбата против криминалот и корупцијата не може да се води со вакво Обвинителство и републички обвинител

Скопје, 14 август 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски смета дека борбата против криминалот и корупцијата не може да се води со вакво Обвинителство и републички обвинител. Институциите вели тој, постојано поднесуваат пријави за сторен криминал, но, нагласува обвинителството не презема ништо.

-Институциите преземаат мерки, доставуваат пријави, но треба обвинителството да преземе. Тоа е суштината. Не можете вие со ова обвинителство, со овој обвинител да очекувате резултати во борбата против корупцијата и криминалот. Можа да ги набројам можеби 100, 200 пријави од страна на институциите кои се доставени до обвинителството, таму нема никаков резултат така што треба обвинителството да преземе, изјави Мицкоски во одговор на новинарско прашање дали не е време институциите да преземат мерки со оглед на тоа што Државниот завод за ревизија постојано објавува извешаи за криминали и недоследности.

Според премиерот Мицкоски, кој присуствуваше на увид на градежни активностои на патот од Климештица до Охрид, институциите постојано преземаат мерки, но, како што нагласи, тоа со овие обвинители, со овој обвинител е залудно.

Собранието на 29 јули, годинава со 71 гласа „за“ и без ниту еден „против“ и „воздржан“ ја прифати интерпелацијата за работата на Републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски, поднесена од Левица.

Собранието изгласа и заклучок во кој констатира дека наводите во интерпелацијата за работата на државниот јавен обвинител Коцевски се основани, и кој требаше да се достави до Владата и до државниот јавен обвинител. сст/вг/

Фото: Принтскрин

 

 

Тагови

Мицкоски изјава борба криминал корупција обвинителство Коцевски

Можно е и ова да ти се допаѓа

ВРЕДИ: По 20 години на власт, ДУИ се предава на своите неуспеси

ВРЕДИ: По 20 години на власт, ДУИ се предава на своите неуспеси

Одново во функција механизмот за жалби поврзани со изборните активности во онлајн просторот

Одново во функција механизмот за жалби поврзани со изборните активности во онлајн просторот

„Чистота и Зеленило“ со нова фаза на хоризонтално обележување на улиците во Куманово

„Чистота и Зеленило“ со нова фаза на хоризонтално обележување на улиците во Куманово

ЦУК: Осум активни пожари, се уште активен пожарот во резерватот Јасен

ЦУК: Осум активни пожари, се уште активен пожарот во резерватот Јасен

Мицкоски: Ние сме држава во Европа која има една од најниските цени за електрична енергија за домаќинства

Мицкоски: Ние сме држава во Европа која има една од најниските цени за електрична енергија за домаќинства

Манасиевски: СДС и Заев преку Агенцијата Еразмус купуваа судии, 120 илјади евра префрлени на невладина во сопственост на Лазар Нанев

Манасиевски: СДС и Заев преку Агенцијата Еразмус купуваа судии, 120 илјади евра префрлени на невладина во сопственост на Лазар Нанев

ВМРО-ДПМНЕ: Синоним за злоупотреба на европски пари наменети за младите е Лидија Димова 

ВМРО-ДПМНЕ: Синоним за злоупотреба на европски пари наменети за младите е Лидија Димова 

Овој месец почнува изградба на колекторски систем во Трпејца, потврди премиерот Мицкоски

Овој месец почнува изградба на колекторски систем во Трпејца, потврди премиерот Мицкоски

Избор на уредникот

Судбината на Дончо Ацев Симоноски, таткото на херојот Мирче Ацев: Се што е машко во фамилијата загинало во турско и во НОВ, а тој молел за пензија

Судбината на Дончо Ацев Симоноски, таткото на херојот Мирче Ацев: Се што е машко во фамилијата загин...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција