  • недела, 04 јануари 2026
Логирај Се

Мицкоски за Венецуела: Апсолутно стоиме до потезите на САД, тие што денеска коментираат дека ова е преседан, молчеа за Македонија

  • Ние како Влада апсолутно стоиме до аргументите и потезите на нашиот стратешки партнер – Соединетите Американски Држави. Мене најмногу ме згрижува громогласната тишина на истите тие европски и светски земји во минатото кога меѓународното право се кршеше на грбот на Македонија и македонскиот народ. Ова го изјави премиерот Христијан Мицкоски денеска прашан за позицијата на нашата држава во однос на приведувањето на венецуелскиот претседател Николас Мадуро од страна на САД, кое министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски вчера го поздрави, наспроти воздржаноста на земјите во Европа кон оваа акција и нивниот став дека со неа се поткопува меѓународното право.
Мицкоски за Венецуела: Апсолутно стоиме до потезите на САД, тие што денеска коментираат дека ова е преседан, молчеа за Македонија

Скопје, 4 јануари 2026 (МИА) – Ние како Влада апсолутно стоиме до аргументите и потезите на нашиот стратешки партнер – Соединетите Американски Држави. Мене најмногу ме зaгрижува громогласната тишина на истите тие европски и светски земји во минатото кога меѓународното право се кршеше на грбот на Македонија и македонскиот народ.

Ова го изјави премиерот Христијан Мицкоски денеска прашан за позицијата на нашата држава во однос на приведувањето на венецуелскиот претседател Николас Мадуро од страна на САД, кое министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски вчера го поздрави, наспроти воздржаноста на земјите во Европа кон оваа акција и нивниот став дека со неа се поткопува меѓународното право.

Во изјава за медиумите при посетата на Сопиште денеска Мицкоски кажа дека „таквиот коментар би им го оставил на експертите по меѓународно право“. 

- И како тогаш сите тие се оглувеа и никој од нив не го коментираше сето тоа. И како сега наеднаш, сите тие коментираат дали било тоа меѓународно право или не било меѓународно право итн., имајќи предвид дека познавам голем дел од тие што коментираат, а не се меѓународноправни експерти. Јас тоа би им го оставил на експертите по меѓународно право. Но, еднаш кога во животот ќе направите исклучок, тој потоа станува пракса и е прашање на време кога ќе се удри од вашиот грб, рече Мицкоски. 

На прашање дали е тоа преседан што отсега може да се случи каде било, Мицкоски повторно укажа на случајот со нашата земја и одговори дека „преседанот е направен уште кога се менуваше знамето на оваа држава за да биде земја членка на ОН“.

- Кога се менуваше Уставот, кога се менуваше уставното име и се лажеа луѓето дека за рок од три-четири години ќе станеме членка на Европската Унија, членка на НАТО итн. Тоа се вистински преседани... Имаше и Хашка пресуда дека не треба да се блокира Македонија, па се блокираше и тогаш имаше громогласна тишина од сите тие што денеска коментираат... А дали ова е преседан или не е, ние како Влада апсолутно стоиме до аргументите и потезите на нашиот стратешки партнер – Соединетите Американски Држави, изјави Мицкоски. хс/паг/

Фото: принтскрин

Можно е и ова да ти се допаѓа

Мицкоски: Владата не сака репресивни мерки, но дел од маркетите не се корегираат, во првиот квартал законски измени

Мицкоски: Владата не сака репресивни мерки, но дел од маркетите не се корегираат, во првиот квартал законски измени

Кај малолетници од Битола пронајдени 48 пакувања со марихуана

Кај малолетници од Битола пронајдени 48 пакувања со марихуана

МВР Билтен

МВР Билтен

Изјава на премиерот Христијан Мицкоски (во живо)

Изјава на премиерот Христијан Мицкоски (во живо)

УХМР: До крајот на неделата променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд

УХМР: До крајот на неделата променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд

Арсенал од муниција најден при ископ на земја

Арсенал од муниција најден при ископ на земја

Приведена жителка на Демир Капија, сопругот пријавил физички напад

Приведена жителка на Демир Капија, сопругот пријавил физички напад

Шест странски компании во трка за поставување Интелигентни транспортни системи на Коридор 10 

Шест странски компании во трка за поставување Интелигентни транспортни системи на Коридор 10 

Избор на уредникот

Трамп: Ниту една нација во светот не може да го постигне она што Америка го постигна вчера

Трамп: Ниту една нација во светот не може да го постигне она што Америка го постигна вчера

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција