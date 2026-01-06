  • вторник, 06 јануари 2026
Мицкоски: Бадник не е само ден, туку порака дека заедништвото, љубовта и солидарноста нe прават посилни

  • Премиерот Христијан Мицкоски соопшти дека заедно со неколку градоначалници во пресрет на Бадник поделиле пакети помош во неколку скопски општини.
Мицкоски: Бадник не е само ден, туку порака дека заедништвото, љубовта и солидарноста нe прават посилни

Скопје, 6 јануари 2026 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски соопшти дека заедно со неколку градоначалници во пресрет на Бадник поделиле пакети помош во неколку скопски општини.

-Во пресрет на Бадник, денеска поделивме пакети помош во Карпош, Гази Баба, Чаир, Аеродром, Ѓорче Петров, Кисела Вода, Бутел и Центар со желба секое семејство да ја почувствува топлината на празникот на својата трпеза, напиша Мицкоски на својот Фејсбук профил.

Премиерот нагласува дека Бадник не е само ден, туку порака дека заедништвото, љубовта и солидарноста нe прават посилни. фф/нд/

Фото: Фејсбук на Христијан Мицкоски

Тагови

Христијан Мицкоски пакети помош

