  • недела, 26 октомври 2025
Логирај Се

Мицкоски за барањето на опозицијата за предвремени избори: Понекогаш тоа што го посакуваат може и да им се случи, па после да не биде лелекање

  • Премиерот и претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски денеска од Брвеница, уште еднаш порача дека не сака да има предвремени парламентарни избори, а на политичарите од опзицијата кои повикуваат на тоа, „да се однесуваат со одговорност, затоа што понекогаш тоа што го посакуваат може и да им се случи, па после да не биде лелекање“.
Мицкоски за барањето на опозицијата за предвремени избори: Понекогаш тоа што го посакуваат може и да им се случи, па после да не биде лелекање

Скопје, 26 октомври 2025 (МИА) – Премиерот и претседател на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски денеска од Брвеница, уште еднаш порача дека не сака да има предвремени парламентарни избори, а на политичарите од опзицијата кои повикуваат на тоа, „да се однесуваат со одговорност, затоа што понекогаш тоа што го посакуваат може и да им се случи, па после да не биде лелекање“.

Во однос на барањата на опозицијата за предвремени парламентарни избори, Мицкоски рече дека тие „тоа го бараат година и половина“, а еве поразени се на локалните.

-Тоа е опозицијата, да бара избори, ќе биде поразена и на избори. Еве поразени се на локалните, сега ќе бидат и на предвремени, доколку ги има. Јас сум кажал дека не сакам да има предвремени парламентарни избори. Но, многу треба внимателно, политичарите во Македонија да се однесуваат со одговорност, затоа што понекогаш тоа што го посакуваат може и да им се случи, па после да не биде лелекање, изјави Мицкоски, одговарајќи на новинарски прашања по партиски митинг во Брвеница. 

Прашан дали ќе има реконструкција на Владата по изборите, Мицкоски рече дека по локалните избори се подготвуваат за партискиот конгрес, кој што ќе се одржи на 6-ти декември во Кавадарци. аа/нд/

Фото: ВМРО-ДПМНЕ

 

 

Тагови

ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски предвремени избори

Можно е и ова да ти се допаѓа

Ѓорѓиевски: Промените во Карпош ќе се случат со Сотир Лукровски

Ѓорѓиевски: Промените во Карпош ќе се случат со Сотир Лукровски

ЗНАМ: Лабудовиќ доби јавна и целосна поддршка од коалицискиот партнер ВМРО-ДПМНЕ за гласањето в недела во вториот круг на изборите

ЗНАМ: Лабудовиќ доби јавна и целосна поддршка од коалицискиот партнер ВМРО-ДПМНЕ за гласањето в недела во вториот круг на изборите

Николоски: Од утре 11 нови директни летови од скопскиот и охридскиот аеродром

Николоски: Од утре 11 нови директни летови од скопскиот и охридскиот аеродром

Коалиција Вреди: Иронијата е очигледна, токму Левица што со години ја трујат јавноста со поделби и политички примитивизам, денес зборуваат за „шовинизам“

Коалиција Вреди: Иронијата е очигледна, токму Левица што со години ја трујат јавноста со поделби и политички примитивизам, денес зборуваат за „шовинизам“

Македонија домаќин на најголемиот светски собир за одржлива енергија, започнува 14-тиот Глобален форум IFESD-14

Македонија домаќин на најголемиот светски собир за одржлива енергија, започнува 14-тиот Глобален форум IFESD-14

Герасимовски: Нов парк кај Зелено пазарче, улицата нема да се пробива

Герасимовски: Нов парк кај Зелено пазарче, улицата нема да се пробива

Ѓорѓиевски: Потпишана декларација за обединување за подобро Шуто Оризари

Ѓорѓиевски: Потпишана декларација за обединување за подобро Шуто Оризари

Мицкоски од Брвеница: Ние како Влада со ист критериум инвестиравме во сите општини, така се гради соживот

Мицкоски од Брвеница: Ние како Влада со ист критериум инвестиравме во сите општини, така се гради соживот

Избор на уредникот

Касами за Кичево упати на соопштението од ВРЕДИ со кое не му се дава поддршка на Дехари

Касами за Кичево упати на соопштението од ВРЕДИ со кое не му се дава поддршка на Дехари

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција