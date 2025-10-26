Мицкоски за барањето на опозицијата за предвремени избори: Понекогаш тоа што го посакуваат може и да им се случи, па после да не биде лелекање

Скопје, 26 октомври 2025 (МИА) – Премиерот и претседател на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски денеска од Брвеница, уште еднаш порача дека не сака да има предвремени парламентарни избори, а на политичарите од опзицијата кои повикуваат на тоа, „да се однесуваат со одговорност, затоа што понекогаш тоа што го посакуваат може и да им се случи, па после да не биде лелекање“.

Во однос на барањата на опозицијата за предвремени парламентарни избори, Мицкоски рече дека тие „тоа го бараат година и половина“, а еве поразени се на локалните.

-Тоа е опозицијата, да бара избори, ќе биде поразена и на избори. Еве поразени се на локалните, сега ќе бидат и на предвремени, доколку ги има. Јас сум кажал дека не сакам да има предвремени парламентарни избори. Но, многу треба внимателно, политичарите во Македонија да се однесуваат со одговорност, затоа што понекогаш тоа што го посакуваат може и да им се случи, па после да не биде лелекање, изјави Мицкоски, одговарајќи на новинарски прашања по партиски митинг во Брвеница.

Прашан дали ќе има реконструкција на Владата по изборите, Мицкоски рече дека по локалните избори се подготвуваат за партискиот конгрес, кој што ќе се одржи на 6-ти декември во Кавадарци. аа/нд/

Фото: ВМРО-ДПМНЕ