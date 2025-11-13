  • четврток, 13 ноември 2025
Логирај Се

Мицкоски: Владата ќе делува секаде каде што има основано сомнение

  • Секаде каде што постои основано сомневање поткрепено со докази Владата делува. Правдата мора да биде наш императив и така ќе се однесуваме без разлика дали тој што сторил неправда е поранешен или сегашен функционер, истакна денеска премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање за кривичната пријава на Финансиската полиција за вработени во Општина Сарај, меѓу кои и за поранешниот градоначалник Блерим Беџети.
Мицкоски: Владата ќе делува секаде каде што има основано сомнение

Скопје, 13 ноември 2025 (МИА) - Секаде каде што постои основано сомневање поткрепено со докази Владата делува. Правдата мора да биде наш императив и така ќе се однесуваме без разлика дали тој што сторил неправда е поранешен или сегашен функционер, истакна денеска премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање за кривичната пријава на Финансиската полиција за вработени во Општина Сарај, меѓу кои и за поранешниот градоначалник Блерим Беџети.

По поставувањето камен-темелник за изградба на нова спортска сала и втора фаза од доградба на нови простории во ООУ „Блаже Конески“ во Општина Аеродром, тој подвлече дека нема да прават естради од тоа со упаѓање специјалци дома и оти ќе продолжат и во иднина, оставајќи ги правосудните органи да си ја вршат работата.

- Ние од самиот почеток рековме дека секаде каде што постои основано сомневање кое што е поткрепено со докази, ние како Влада ќе делуваме. Нема да правиме, од тоа естрада, нема да упаѓаме дома со специјални единици, едноставно правдата мора да биде наш императив и така ќе се однесуваме и така се однесуваме без разлика дали тој што сторил неправда е поранешен функционер, сегашен функционер и така натаму. Мислам дека за повеќе детали треба да се обратите до Финансиската полиција и да ги оставиме органите, Обвинителството и Судството да си ја вршат својата работа, а јас повеќе не би коментирал, изјави Мицкоски. 

Во однос на именувањето владини повереници во општините каде што немаше цензус за избор на градоначалник, рече дека на таа тема разговарале со коалициските партнери. Додека за изјавата на в.д. градоначалникот на Гостивар, Ваљбон Лимани дека согласно Законот за локална самоуправа тој треба да остане на функцијата до крај на мандатот, премиерот посочи оти треба со јавноста да сподели за усвоените урбанистички планови без мислење на институциите.

- В.д. градоначалникот на Гостивар не знам дали сподели со вас дека на Совет има усвоено два детални урбанистички планови, без мислење од институциите. Претпоставувам тоа не го споделил. Тоа е кривично дело. Треба и тоа да го сподели со медиумите пред да дава било какви сугестии, рече Мицкоски. сс/вј/ 

Фото: МИА

Тагови

Мицкоски Владата делува

Можно е и ова да ти се допаѓа

Славески: Макроекономската слика укажува на отпорност и солидни економски изгледи, при надолно приспособување на инфлацијата

Славески: Макроекономската слика укажува на отпорност и солидни економски изгледи, при надолно приспособување на инфлацијата

Во Делчево одржана првата форумска сесија за креирање на Буџетот на Општината за 2026 година

Во Делчево одржана првата форумска сесија за креирање на Буџетот на Општината за 2026 година

Преку Смарт проект фармацевтите се едуцираат за примена на нови квалитетни услуги во аптеките според светските протоколи

Преку Смарт проект фармацевтите се едуцираат за примена на нови квалитетни услуги во аптеките според светските протоколи

Во Кавадарци панел дискусија на тема „Болести на зависност, причини и последици, алкохолизам, наркоманија, пушење“

Во Кавадарци панел дискусија на тема „Болести на зависност, причини и последици, алкохолизам, наркоманија, пушење“

Најавени кадровски промени во ЈКП „Брегалница“ и почеток на кампањата „Се бориме за почист дом – Делчево со нула толеранција за отпад“

Најавени кадровски промени во ЈКП „Брегалница“ и почеток на кампањата „Се бориме за почист дом – Делчево со нула толеранција за отпад“

Мицкоски за реформите во судството: Моралот не ми дозволува да се согласам на зголемување плати на лица кои немаат никаков рејтинг

Мицкоски за реформите во судството: Моралот не ми дозволува да се согласам на зголемување плати на лица кои немаат никаков рејтинг

Струшката полиција откри три бразилки и една девојка од Перу со незаконски престој во земјава

Струшката полиција откри три бразилки и една девојка од Перу со незаконски престој во земјава

Филипче: До крајот годината за 30 отсто ќе биде намален бројот на вработени во зоните со странски инвестиции

Филипче: До крајот годината за 30 отсто ќе биде намален бројот на вработени во зоните со странски инвестиции

Избор на уредникот

Мицкоски: Подготвени сме да разговараме со Софија, но ставот на Владата и црвените линии се јасни

Мицкоски: Подготвени сме да разговараме со Софија, но ставот на Владата и црвените линии се јасни

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција