Мини пици – брзо и вкусно домашно уживање

Мини-пиците се идеален избор за брз оброк, забава со друштво или вкусна ужинка за целото семејство. Лесни се за подготовка, а совршено меки и сочни.

Состојки:

600 грама брашно

7 грама сув квасец (20 грама свеж квасец)

1 лажица шеќер

1 мала лажица сол

100 мл масло

150 мл млако млеко

225 мл млака вода





300 грама гауда кашкавал

150 грама шунка

150 мл пасирани домати

оригано

3–4 домати на кругови-листови исечени

гранче босилок



Подготовка:

Во длабок сад ставете ги млекото, водата, шеќерот и квасецот. Оставете да се активира околу 10 минути. Додадете го маслото, брашното и солта. Замесете меко тесто и оставете го на топло околу 1 час да нарасне.

Поделете го тестото на 16 еднакви делови и оформете мали кругови. Наредете ги на плех обложен со хартија за печење.

На секој круг ставете пасирани домати, шунка, рендана гауда и по едно парче домат. Посипете со оригано. Печете во загреана рерна на 200°C околу 15 минути. Кога се послужуваат, одозгора декорирајте со босилок.

