Мини пици – брзо и вкусно домашно уживање

Мини-пиците се идеален избор за брз оброк, забава со друштво или вкусна ужинка за целото семејство. Лесни се за подготовка, а совршено меки и сочни.

 Состојки:

  • 600 грама брашно
  • 7 грама сув квасец (20 грама свеж квасец)
  • 1 лажица шеќер
  • 1 мала лажица сол
  • 100 мл масло
  • 150 мл млако млеко
  • 225 мл млака вода

  • 300 грама гауда кашкавал
  • 150 грама шунка 
  • 150 мл пасирани домати
  • оригано
  • 3–4 домати на кругови-листови исечени
  • гранче босилок

 
Подготовка:
Во длабок сад ставете ги млекото, водата, шеќерот и квасецот. Оставете да се активира околу 10 минути. Додадете го маслото, брашното и солта. Замесете меко тесто и оставете го на топло околу 1 час да нарасне.
Поделете го тестото на 16 еднакви делови и оформете мали кругови. Наредете ги на плех обложен со хартија за печење.
На секој круг ставете пасирани домати, шунка, рендана гауда и по едно парче домат. Посипете со оригано. Печете во загреана рерна на 200°C околу 15 минути. Кога се послужуваат, одозгора декорирајте со босилок.

 

 

Фото: Фрипик
 


