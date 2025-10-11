МИА Најави МКД

12 октомври 2025

Скопје - Концерт на млади композитори на 48-от фестивал „Денови на македонска музика“. (Национална опера и балет, сала „Империјал“ / 20:00)

Локални избори 2025

Чучер-Сандево / Свети Николе / Штип - ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата ќе одржат митинзи во Чучер-Сандево (16:30), Свети Николе (18:30) и Штип (20:30)

Скопје - Прес-конференција на кандидатот за градоначалник на Град Скопје од ВМРО-ДПМНЕ, Орце Ѓорѓиевски. (Штаб на Ѓорѓиевски наспроти „Тренд“ / 10:30)

Ново Село / Босилово / Василево / Радовиш / Струмица - Изборниот карван на СДСМ и коалицијата ќе одржат митинзи во Ново Село (17:30), Босилово (17:30), Василево (17:30), Радовиш (18:30) и Струмица (20:00)

Скопје - Изјава за медиумите ќе даде Каја Шукова - кандидатка за градоначалничка на Град Скопје од СДСМ и Коалицијата. (во Градски парк кај Кермез/11:30)

Скопје - Прес-конференција на потпретседателот на Демократската унија за интеграција (ДУИ), Арбер Адеми, кандидатот за градоначалник на Гостивар, Валбон Лимани, и кандидатот за градоначалник на Јегуновце, Насир Абази. (Седиште на ДУИ / 12:00)

Скопје - Зелен хуман град на прес-конференција ќе ги претстави приоритетите на нивната зелена програма. (Пред седум чешмички во Градскиот парк / 12:00)

Скопје - Прес-конференција на „Независни за Македонија“. (Пред поранешната фабрика ОХИС, кај некогашната бензинска станица, бул. „Борис Трајковски“ / 10:30)

___________________________________________________________

***МИА ги објавува местото и времето на одржување на настаните и притоа не презема обврска за реизвестување доколку дојде до промена на најавените термини***