МИА Најави МКД

  • понеделник, 25 август 2025
  • 25 август 2025
25 август 2025

Скопје - Претседателот на Собранието, Африм Гаши, по редовната координација со координаторите на пратеничките групи, ќе одржи неформален брифинг со медиуми. (сала „Длаборез“/11:00)

Брисел - Министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски во работна посета на Брисел.

Кичево - Промоција на првиот млекомат за свежо млеко на Земјоделската задруга „Крнино“ од Кичево. (пред старата зграда на општина Кичево/10:00)

Прилеп - Патувачкиот караван „Информирани граѓани за ЕУ“ во рамки на проектот „Ромскиот граѓански сектор за пристап кон ЕУ“ ќе биде во Прилеп. (плато пред Саат Кула/10:00)

Скопје – Почнува 15. издание на фестивалот Баскерфест, под мотото „Побарај ја забавата – Баскерфест 2025“. (сала Расадник, Кисела вода/19:00)

Велес - Ретроспективна изложба „Бојата на мојата душа“ на академскиот сликар Ангел Петров. (Ликовен салон Велес/19:30)

Скопје - Прес-конференција на Зелен хуман град на која ќе ја претстават својата кандидатка за градоначалничка на Скопје. (пред влезот на бараките на Град Скопје/17:30)

***МИА ги објавува местото и времето на одржување на настаните и притоа не презема обврска за реизвестување доколку дојде до промена на најавените термини***

 

