Мерцедес го претстави новиот електричен ГЛЦ

Мерцедес-Бенз се подготвува да ја прошири својата електрична линија со електричниот ГЛЦ за 2027 година, нов модел кој има за цел да ја донесе EQ технологијата на брендот до поширока публика. ГЛЦ400 4Матик, кој ќе пристигне кон крајот на 2026 година, ќе биде првиот што ќе се лансира, по што ќе следи ГЛЦ300+ на почетокот на 2027 година. И двата модели ветуваат силни перформанси, напредна технологија и импресивен опсег.

За разлика од некои електрични возила кои се адаптирани од модели на бензински мотор, овој ГЛЦ е развиен од темел. Иако го задржува познатиот изглед на ГЛЦ, тој е подолг и има свежи дизајнерски допири, вклучувајќи опционална решетка со 942 точки со позадинско осветлување. Внатре, купувачите можат да се одлучат за масивниот 39,1-инчен хиперекран на Мерцедес, кој се протега низ целата инструмент табла.

Перформансите изгледаат солидно на обете верзии. ГЛЦ400 со погон на сите тркала има 483 коњски сили и достигнува 100 км/ч за само 4,4 секунди. ГЛЦ300+ со погон на задните тркала произведува 369 коњски сили и достигнува 100 км/ч за 5,9 секунди. И двете верзии делат батерија од 94,0 kWh со брзо полнење од 10 до 80 проценти за само 24 минути. Мерцедес проценува опсег на возење од околу 600 километри според европските WLTP стандарди, а официјалните бројки за САД допрва треба да се објават.

Батеријата е дизајнирана и за полесно одржување, со компоненти достапни од под автомобилот. Цената ќе биде објавена поблиску до лансирањето, но ГЛЦ е подготвен да се натпреварува со конкуренти како БМВ iX3.