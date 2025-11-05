Мафини од тиквички и пармезан со фил од моцарела и шунка

Мафини совршено меки, миризливи и полни со вкус.

Состојки:

1 чаша пченкарно брашно

1 чаша универзално брашно

2 лажички прашок за пециво

1/2 лажичка сода бикарбона

1 лажичка сол

мелен бибер по вкус

1 чаша пармезан

1/2 чаша јогурт

1/4 чаша маслиново масло

2 јајца

1 чаша рендани тиквички

1/4 чаша сецкан магдонос (или лажица сецкана свежа мајчина душица, рузмарин.. )

100 грама моцарела

100 грама сецкана шунка



Подготовка:



Загрејте ја рерната на 190 степени целзиусови. Намастете ги калапите со масло и наросете ги со пченкарно брашно. Измешајте пченкарно брашно, обично брашно, прашок за пециво, сода бикарбона, сол, црн бибер. Во мал сад измешајте јогурт, маслиново масло и јајца. Измешајте ги сувите и влажните состојки и додадете ги тиквичките и пармезанот. Ставете по 1 полна лажица од смесата во секој калап. Потоа ставете коцки моцарела во средината и шунка. Покријте со една лажица од смесата.Посипете малку со пченкарно брашно (полента) . Печете ги мафините околу 30 минути додека не добијат златно-кафеава боја.

Оставете да се изладат 5 минути, извадете ги од калапот и послужете ги топли.

Фото: Фрипик