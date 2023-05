Зеленски се врати во Украина по посетите на Рим, Берлин, Париз и Лондон

Киев, 15 мај 2023 (МИА) - Украинскиот претседател Володимир Зеленски се врати во Украина по напорното патување за да добие поголема поддршка од сојузниците во Рим, Берлин, Париз и Лондон, јави ДПА.

„Се враќаме дома со нови одбранбени пакети: повеќе муниција, посилно оружје за фронтот, поголема заштита за нашиот народ, поголема политичка поддршка“, го сумираше патувањето 45-годишниот украински претседател во видео обраќање снимено денеска во воз.

Italy, Germany, France, Great Britain... We are returning home with new defense packages. More new and powerful weapons for the frontline, more protection for our people from 🇷🇺 terror, more political support.



