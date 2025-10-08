  • среда, 08 октомври 2025
Логирај Се

Завршува производство на Киа Соул

Завршува производство на Киа Соул

Киа објави дека моделот Соул ќе биде повлечен по моделската година 2025. Производството завршува овој месец во Јужна Кореја, а само неколку преостанати примероци сè уште се достапни кај дилерите.

Кога првпат се појави во 2010 година, Соул се издвојуваше со својата коцкаста форма и уникатен карактер. Вниманието не го привлече само со изгледот, туку и со интересната реклама со хрчаци што танцуваат. Во текот на својот животен век, во САД беа продадени повеќе од 1,5 милиони Соул автомобили.

Но, продажбата значително опадна во последните години. Во 2024 година, Киа продаде 52.397 возила, пад од 14 проценти во споредба со претходната година. И покрај тоа, моделот сè уште беше еден од попристапните во понудата на Киа, со почетна цена од околу 21.935 долари за 2025 година.

Со заминувањето на Соул, улогата на најприфатлив модел на Киа на американскиот пазар ќе ја преземе K4, кој започнува со цена од околу 23.185 долари.

 

Фото: Принтскрин од официјална страна

Тагови

КИА

Можно е и ова да ти се допаѓа

Едноставни здрави колачиња

Едноставни здрави колачиња

Процедениот јогурт најдобра закуска по напорен тренинг

Процедениот јогурт најдобра закуска по напорен тренинг

По две недели чекање, Берлинец си ги побарал 120 милиони евра од „Евроџекпот“

По две недели чекање, Берлинец си ги побарал 120 милиони евра од „Евроџекпот“

Симпозиум на тема „Европскиот дух и зошто сме сите ние Европејци“ во Париз

Симпозиум на тема „Европскиот дух и зошто сме сите ние Европејци“ во Париз

Студентката Марија Роглева освои втора награда за млади модни дизајнери на престижниот европски натпревар „Пјер Карден“

Студентката Марија Роглева освои втора награда за млади модни дизајнери на престижниот европски натпревар „Пјер Карден“

Скопје: „Една песна, една Европа“ - инспиративна порака за денешницата и иднината

Скопје: „Една песна, една Европа“ - инспиративна порака за денешницата и иднината

Филипинскиот остров Палаван прогласен за најубав остров

Филипинскиот остров Палаван прогласен за најубав остров

Клаудија Шифер им пркоси на годините

Клаудија Шифер им пркоси на годините

Избор на уредникот

Д-р Сејфрид ексклузивно за МИА: Две „горива“ го хранат ракот, без нив тој не е можен, но има еден проблем...

Д-р Сејфрид ексклузивно за МИА: Две „горива“ го хранат ракот, без нив тој не е можен, но има еден пр...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција