Завршува производство на Киа Соул

Киа објави дека моделот Соул ќе биде повлечен по моделската година 2025. Производството завршува овој месец во Јужна Кореја, а само неколку преостанати примероци сè уште се достапни кај дилерите.

Кога првпат се појави во 2010 година, Соул се издвојуваше со својата коцкаста форма и уникатен карактер. Вниманието не го привлече само со изгледот, туку и со интересната реклама со хрчаци што танцуваат. Во текот на својот животен век, во САД беа продадени повеќе од 1,5 милиони Соул автомобили.

Но, продажбата значително опадна во последните години. Во 2024 година, Киа продаде 52.397 возила, пад од 14 проценти во споредба со претходната година. И покрај тоа, моделот сè уште беше еден од попристапните во понудата на Киа, со почетна цена од околу 21.935 долари за 2025 година.

Со заминувањето на Соул, улогата на најприфатлив модел на Киа на американскиот пазар ќе ја преземе K4, кој започнува со цена од околу 23.185 долари.

Фото: Принтскрин од официјална страна