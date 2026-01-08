  • четврток, 08 јануари 2026
Гибаница со сирење

Гибаница со сирење

 

Сочна одвнатре крцкава однадвор, многу вкусна, погодна за секоја пригода, едноставна и брза за подготовка, а секогаш излегува одлично.

 

 

Состојки:

  • 500 грама кори за пита
  • 300 грама сирење
  • 3 јајца
  • 500 грама кисело млеко
  •  растопен путер или маргарин по потреба

 

 

Подготовка:

Сирењето, јајцата и киселото млеко, добро изматете ги и додадете малку сол по желба. Растопете путер и раширете ги корите. Секоја кора премачкајте ја со путер, и ставете од филот да се распореди по целата површина, освен на околу десет сантиметри од крајот, завиткајте го. Искористете ги сите кори и фил, и ставете ги во намастен плех за печење. Одозгора премачкајте со преостанатиот путер и ставете во рерна на околу 200 степени, додека не добие убава боја. Уживајте!

 

Фото: Фрипик

Гибаница со сирење

