ВРЕДИ: ДУИ е политичкиот промотор на „српскиот свет“ во Македонија

Скопје, 14 август 2025

ДУИ со години е најважниот политички партнер на структурите кои го промовираат концептот на „српскиот свет“ во Македонија. Нивната улога не е случајна, туку систематска и штетна по државните интереси, стои во соопштението на ВРЕДИ, што МИА го пренесува интегрално.

Влезот на МТЕЛ на македонскиот пазар, во време кога сите клучни министерства во економскиот и финансискиот сектор беа во рацете на ДУИ. Без нивна политичка согласност, српската државна телекомуникациска компанија немаше да добие лиценца и пристап до стратешката комуникациска инфраструктура.

Обидот за влез на српското и црногорското подземје во бизнисот со онлајн казината кој беше под целосно патронанство и поддршка токму на министрите на ДУИ во минатата Влада. Доколку не се случеше промена на власта овој влез на српски капитал ќе беше веќе реалност.

Постојаните контакти на Али Ахмети и Бујар Османи со режимот на Александар Вучиќ, него лично и неговите министри, кои резултираа со политички и економски договори во корист на Белград, а на штета на македонските и албанските национални интереси.

Директната улога на Бујар Османи како Претседавач со ОБСЕ во заземање ставови кои ѝ одат во прилог на Србија, додека се вршеше притисок врз Косово. Наместо да го брани правото на Приштина, Османи ја користеше својата позиција за да ја поддржи српската дипломатија во меѓународните форуми.

Воведување на брз проток на границите со Србија, но не и на границите со Косово и Албанија беше политика на ДУИ минатите децении.

Преориентацијата на инфраструктурните приоритети со запоставување на Коридор 8, каде што освен сликање немаше ни педа нов пат, во корист на Коридор 10 што е дел од стратегијата за економско и транспортно врзување кон Белград.

Денес, ДУИ се обидува да го нападне и претстави ВЛЕН како продолжена рака на „српскиот свет“, но фактите говорат спротивното: тие самите се главните изведувачи на планот за продлабочување на српското политичко, економско и дипломатско влијание во Македонија.

ДУИ сакаат да се заборават сите срдечни и насмеани средби кои Али Ахмети и Бујар Османи лично ги имаа со Александар Вучиќ.

ВЛЕН останува цврсто на страната на евроатлантската ориентација на државата и нема да дозволи Македонија да стане пионот на агенди кои ја оддалечуваат од ЕУ и НАТО.

Центар за комуникации ВРЕДИ

Фото: МИА архива