  сабота, 29 ноември 2025
Во Битола промовиран мурал на уметник од Австралија

Битола, 29 ноември 2025 (МИА) - Амбасадорот на Австралија за Северна Македонија Питер Трасвел заедно со својот домаќин, градоначалникот Тони Коњановски, денеска во Битола промовираа мурал изработен од австралискиот уметник Финтан Скот Меги.

Проектот е во рамки на јубилејот, 30 години билатерални односи меѓу Македонија и Австралија и е одраз на пријателските односи меѓу двете земји, истакна амбасадорот Трасвел.

-Овој проект е дело на еден од најдобрите уметници за мурали во Австралија. Муралот во Битола претставува разни симболи карактеристични за Македонија и за Австралија и ги одразува односите меѓу двете земји. Посебно значајно е што оваа година одбележуваме 30 години меѓусебни дипломатски односи, истакна амбасадорот Трасвел.

Според градоначалникот Тони Коњановски, поддршката на проектот е многустрана и освен што е потврда за пријателството меѓу двете земји,  е и во функција на разубавување на градот.

-Овој мурал го претставува пријателството и цврстите врски меѓу Македонија и Австралија. Како што е познато ние во Австралија имаме огромна дијаспора која се почесто се враќа во татковината и тоа е добро. Ние го поддржавме овој проект бидејќи го разубавува градот, истакна Коњановски.

Во изјава за медиумите, авторот-уметник Финтан Меги посочи дека како сликар работел мурали во Индија, Германија, Исланд, Австрија, САД, а в година и во Романија.

-Сакав да претставам една приказна што ги поврзува Македонија и Австралија. На муралот претставени се најзначајните македонски и австралиски цветови, национални предмети, а ќе ја насликам и познатата Опера Хаус во Сиднеј, истакна уметникот Меги и додаде дека работата на зградата во Битола ја вршел без пречки, наспроти работата на објекти кои биле десет пати поголеми.

Муралот се наоѓа во централното градско подрачје во непосредна близина на битолскиот Здравствен дом и Старата битолска чаршија.мт/вј/

Фото: МИА

 

