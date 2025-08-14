  • петок, 15 август 2025
Логирај Се

Во Албанија годинава опожарени 54 илјади хектари земјиште, 207 куќи, од што 40 целосно се изгорени

  • "Ова е најголема површина погодена од пожари од 2011 година, кога беа регистрирани само 54.300 хектари во текот на цела година. Најголемите опожарени површини се регистрирани во 2007 година, кога, според EFFIS имало 163 пожари во текот на цела година со 127.000 хектари опожарени површини, објави Топ чанел.
Во Албанија годинава опожарени 54 илјади хектари земјиште, 207 куќи, од што 40 целосно се изгорени

Тирана, 14 август 2025 (МИА) -Албанија се соочува со една од најтешките сезони на пожари во последните години. Според Европскиот информативен систем за шумски пожари (EFFIS) годинава низ целата земја изгореле над 54 илјади хектари земјиште од 93 регистрирани пожари.

"Ова е најголема површина погодена од пожари од 2011 година, кога беа регистрирани само 54.300 хектари во текот на цела година. Најголемите опожарени површини се регистрирани во 2007 година, кога, според EFFIS имало 163 пожари во текот на цела година со 127.000 хектари опожарени површини, објави Топ чанел.

Некои од општините најпогодени од пожари оваа година се Делвина, Финиќ, Грамш и Поличан. Во Грамш беше регистрирана и првата жртва,  80-годишен маж, кој запалил оган во градината по што се прошири во големи размери.

Од масовните пожари што ја зафатија земјата во последните денови оштетени се 207 куќи, а 40 од нив се целосно изгорени.

Според официјалното соопштение на Националната агенција за ветеринарство, инспекциски тим од ветеринари на терен досега евидентирал дека пламените јазици уништиле 747 пчелни сандаци, а живи изгореле и над 100 грла овци и кози, како и 13 грла крупен добиток.

Повеќето од пожарите се намерно подметнати. Низ целата земја се идентификувани 137 сторители,  од кои 46 се во притвор, а 91 се кривично гонети. вт/сд/


Фото: принтскрин Топ чанел

Тагови

Албанија пожари земјиште куќи

Можно е и ова да ти се допаѓа

Вучиќ најавува големи апсења поради немирите

Вучиќ најавува големи апсења поради немирите

Српски медиуми: Полицијата во Белград употреби солзавец за да растера демонстранти

Српски медиуми: Полицијата во Белград употреби солзавец за да растера демонстранти

Додик: Ќе биде распишан референдум за правниот и уставниот статус на Република Српска

Додик: Ќе биде распишан референдум за правниот и уставниот статус на Република Српска

Српскиот патријарх со повик да запрат сите судири во државата

Српскиот патријарх со повик да запрат сите судири во државата

Протести низ Србија, демолирани простории на СНС во Нови Сад, тензии во Белград и други градови во државата

Протести низ Србија, демолирани простории на СНС во Нови Сад, тензии во Белград и други градови во државата

Полската тајна служба спречи саботажа на водоснабдувањето во еден од поголемите градови

Полската тајна служба спречи саботажа на водоснабдувањето во еден од поголемите градови

ОН го повикуваат Израел да ја поништи одлуката за изградба на населба што ќе го подели Западниот Брег

ОН го повикуваат Израел да ја поништи одлуката за изградба на населба што ќе го подели Западниот Брег

Песков: Не е планирана заедничка декларација по средбата Путин-Трамп

Песков: Не е планирана заедничка декларација по средбата Путин-Трамп

Избор на уредникот

Судбината на Дончо Ацев Симоноски, таткото на херојот Мирче Ацев: Се што е машко во фамилијата загинало во турско и во НОВ, а тој молел за пензија

Судбината на Дончо Ацев Симоноски, таткото на херојот Мирче Ацев: Се што е машко во фамилијата загин...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција