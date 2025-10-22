Воена вежба на руските стратешки нуклеарни сили

Москва, 22 октомври 2025 (МИА) – Русија денеска одржа воена вежба на стратешките нуклеарни сили, при што тестираше и лансирање на ракети. Со вежбата раководеше рускиот претседател Владимир Путин.

Кремљ соопшти дека е извршено пробно лансирање на интерконтинентална балистичка ракета Јарс од полигонот Плесецк, северозападна Русија. Додека од подморница во Баренцово Море беше лансирана интерконтиненталната балистичка ракета Синева.

Во воената вежба учествуваа и стратешките авион бомбардери Ту-95, кои истрелуваа крстосувачки ракети со долг дострел.

- Во вежбата проверени се и вештините на воените командни структури, се истакнува во соопштението на Кремљ.

Воена вежба е одржана откако беше одложен самитот на претседателот на Русија и на САД, Путин и Доналд Трамп. ми/

фото: ЕПА архива