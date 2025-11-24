  • понеделник, 24 ноември 2025
Логирај Се

Брзо и здраво: Погачици од спелтино брашно и јогурт

Брзо и здраво: Погачици од спелтино брашно и јогурт

Ако барате едноставен, брз рецепт за здраво печиво, овие од спелтино брашно и јогурт се одличен избор. Подготвени се за само неколку минути, а вкусот и мекоста ги прават омилени кај сите.

 Состојки:

  • 500 мл јогурт
  • 400 грама спелтино брашно
  • прстофат сол
  • 1 прашок за пециво 

Подготовка:
Во длабок сад измешајте ги сите состојки додека не добиете компактна смеса. Смесата поделете ја на 6 еднакви делови, од нив направете топчиња или оформете ја смесата во едно парче. Одозгора по желба наросете ленено семе или овесни снегулки. Печете во загреана рерна на 180°C, 20–25 минути, додека печивата не добијат златна боја.


  
Фото: Фрипик

Тагови

Брзо и здраво: Погачици од спелтино брашно и јогурт

Можно е и ова да ти се допаѓа

Истражување: Седата коса е природна заштита против меланом

Истражување: Седата коса е природна заштита против меланом

Туристи жртви на ВИ-измама за „божиќен базар“ пред Бакингемската палата

Туристи жртви на ВИ-измама за „божиќен базар“ пред Бакингемската палата

Независната сцена не се „бори“ против „мејнстрим“ културата, секогаш има публика што тежнее кон подлабоко и посуптилно естетско искуство

Независната сцена не се „бори“ против „мејнстрим“ културата, секогаш има публика што тежнее кон подлабоко и посуптилно естетско искуство

Египет: Реставрација на населба со нов, но и со стар материјал, за да се зачува стариот шарм

Египет: Реставрација на населба со нов, но и со стар материјал, за да се зачува стариот шарм

Кејт Хадсон во провокативно, но елегантно сино издание на црвениот тепих

Кејт Хадсон во провокативно, но елегантно сино издание на црвениот тепих

Австралија: И „Амазон твич“ забранет за лица под 16 години, „Пинтерест“ ја избегна забраната

Австралија: И „Амазон твич“ забранет за лица под 16 години, „Пинтерест“ ја избегна забраната

Медени колачиња

Медени колачиња

Мексиканката Фатима Бош е новата „Мис Универзум“

Мексиканката Фатима Бош е новата „Мис Универзум“

Избор на уредникот

Владата на Ковачевски ги намалила платите на судиите и обвинителите, Уставен одлучил: „Со намалување на платите, не ви е загрозена независноста, тие и натаму ви се меѓу најголемите во државата!“

Владата на Ковачевски ги намалила платите на судиите и обвинителите, Уставен одлучил: „Со намалување...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција